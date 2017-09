Prioridad Integridad Física y Salud de Afectados por Inundaciones

El gobernador Eruviel Ávila dio a conocer que no hay personas afectadas físicamente por las inundaciones en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, zonas donde ya se llevan a cabo cercos sanitarios y se han instalado albergues

El secretario general de Gobierno, José Manzur, así como el resto del gabinete estatal, se encuentran en el lugar de las afectaciones, atendiendo a los mexiquenses que sufrieron daños en sus viviendas

TOLUCA.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que la administración estatal trabaja de manera prioritaria en la seguridad y cuidado de la integridad y la salud de las personas que se han visto afectadas por las inundaciones en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde resaltó que no se han presentado personas lesionadas, fallecidas o desaparecidas.

“No hay ninguna persona lesionada o afectada en su integridad, los males o las circunstancias quedaron en afectaciones materiales; pero lo más importante ahorita, y la prioridad del gobierno del estado es velar por la seguridad, la integridad, la salud de los habitantes, y es lo que estamos priorizando, muy de la mano de los presidente municipales, tanto de Ecatepec como de Nezahualcóyotl, lo importante de esto es que sepan que estamos atendiendo, estamos totalmente volcados atendiendo estas eventualidades climatológicas”, afirmó el gobernador mexiquense.

En entrevista y acompañado por los secretarios general de Gobierno y de Infraestructura, José Manzur Quiroga y Francisco González Zozaya, respectivamente, Eruviel Ávila indicó que en las zonas afectadas se han implementado cercos sanitarios y se han aplicado vacunas para cuidar de la salud de los habitantes, además que desde ayer los integrantes del gabinete estatal se encuentran atendiendo a las personas damnificadas.

El mandatario estatal dio a conocer que se están aplicando las medidas que toman los especialistas en esta materia, así como los protocolos de operación autorizados por el gobierno federal, el Edoméx y la Ciudad de México en este rubro.

“Son medidas que toman los técnicos, los especialistas en la materia y que debemos respetar y acatar. Afortunadamente, le agradezco a la CONAGUA que ha atendido debidamente nuestras solicitudes, y en este caso le hemos solicitado desfogar lo relacionado con el río de los Remedios, al Gran Canal, y se está llevado a cabo este proceso, precisamente, desde la madrugada”, expresó.

Asimismo, el gobernador del Edoméx agradeció el apoyo y trabajo que han realizado los integrantes del Grupo Tláloc, la Policía Estatal, Conagua, Ejército Mexicano y Marina, para brindar ayuda a los mexiquenses que han sufrido daños en sus viviendas.

Por su parte, José Manzur detalló que los niveles del agua han alcanzado desde los 20 centímetros hasta más de un metro de altura en las viviendas, y que se encuentran más de 4 mil servidores públicos, apoyando en estos municipios, además de que se continúa monitoreando todos los puntos críticos o susceptibles a sufrir inundaciones, ya que se espera que siga lloviendo en los próximos días.

En el caso de Ecatepec y Nezahualcóyotl, indicó que se está levantado el censo correspondiente para conocer el número exacto de viviendas dañadas, y agregó que se estima que son más de mil casas afectadas.

Francisco González Zozaya explicó que los ríos del Valle de México y del Valle de Toluca están en su máximo nivel, ya que se llevan 72 horas de precipitaciones pluviales constantes que alcanzaron una intensidad superior a los 55 milímetros, es decir, más de 55 litros por cada metro cuadrado.

“La realidad es que el agua, la cantidad de agua que hemos estado recibiendo, ha estado llenando y sobrepasando las capacidades del drenaje que tienen tanto el Valle de México y la zona de captación del Lerma. Entonces vamos monitoreando, pero a veces nos gana la cantidad de lluvia; lo que sí les podemos decir es que si no tuviéramos los protocolos, si no tuviéramos los equipos, si no hubiéramos activado al Grupo Tláloc, las cosas que estuviéramos viendo serían tal vez con magnitudes mayores”, señaló.

Cabe destacar que se encuentra a disposición de la población el número 911 en caso de presentar alguna situación de emergencia, y se han abierto albergues para la población afectada por las inundaciones en el Valle de México.