Privatizan en C. Izcalli Estacionamiento Público

De forma autoritaria el gobierno municipal impuso la privatización en la Zona de Bancos

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Como una muestra más de la corrupción y abuso de autoridad que cometen los funcionarios del gobierno municipal al mando del edil Víctor Estrada, sin consultar a los empresarios asentados en el Centro Urbano y de forma autoritaria se impuso la privatización del estacionamiento público gratuito de la Zona de Bancos.

Así lo advirtieron locatarios de las diversas plazas comerciales de Centro Urbano en Cuautitlán Izcalli, quienes rechazan tal privatización de ese espacio público así como denuncian la falta de atención y transparencia por parte del gobierno municipal para anunciarles tal medida.

“Hemos buscado al alcalde Víctor Estrada pero no da la cara, se esconde porque sabe que los comerciantes y locatarios de Cuautitlán Izcalli rechazamos sus privatizaciones, hemos solicitado audiencia con el edil para que nos explique qué empresa va a manejar el estacionamiento, qué beneficios nos dejará como locatarios y sobre todo qué se le hará al dinero recaudado de la cuota que se imponga, queremos saber si al menos se va a repavimentar el estacionamiento”, destacaron comerciantes izcallenses.

Cabe destacar que el gobierno municipal de Estrada ya privatizó al menos dos estacionamientos que antes eran públicos y gratuitos para la población, el ubicado en las oficinas del organismo Operagua y el aledaño al palacio municipal y las oficinas del Ministerio Público, los cuales desde hace meses fueron concesionados a empresas privadas y ahora cobran cuotas que van desde los cuatro hasta los 15 pesos por hora.

Por último, hay que destacar que los comerciantes de la Zona de Bancos se reunieron con el secretario del Ayuntamiento, Rubén Reyes Madero, a quien le espetaron en su cara el rechazo generalizado de los ciudadanos y locatarios izcallenses a la privatización de los espacios públicos que está realizando el gobierno de Estrada.

“Dígale a Víctor Estrada y a Juan Pablo, que los empresarios y comerciantes de Cuautitlán Izcalli rechazamos la privatización de los estacionamientos que están imponiendo, porque no les compete por ley brindar este servicio en esta zona, así que tampoco tienen competencia legal para concesionar este servicio, parece que estamos negociando con un delincuente que se mete al patio de nuestra propiedad, así que aquí no hay nada que negociar, no vamos a permitir que se privatice el estacionamiento de Zona de Bancos”, aseguró Marco Galindo, empresario de restaurantes en Cuautitlán Izcalli.

Por último, destacar la exigencia de los locatarios de Centro Urbano “que el gobierno deje de privatizar los espacios públicos y que se ponga a trabajar de verdad, que reparen las vialidades que están destrozadas, que pongan luminarias y mejores la seguridad no sólo del Centro Urbano y la Zona de Bancos, de todo Cuautitlán Izcalli”, concluyeron.