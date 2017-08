Roberto Borge Angulo: el tiro por la culata

Por: JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

ES indudable que el desempeño del fiscal panameño, JOSÉ CANDANEDO, en el caso del ex gobernador de Quintana Roo, ROBERTO BORGE ANGULO, fue totalmente al de los cinco ministerios públicos de la Procuraduría General de la República, en la diligencia contra el gobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE DE OCHOA.

Recordemos que el juez GERARDO MORENO GARCÍA, tuvo que regañarlos para que salieran de su marasmo y se despabilaran.

Las barrabasadas de los MPF`s, MARTHA RAMOS CASTILLO, NELLY MAGALY ALVARADO y PEDRO GUEVARA PÉREZ llegaron a tal grado, que en la segunda diligencia se hizo necesaria la intervención directa de ISRAEL LIRA SALAS, nada menos que el fiscal antidrogas de la PGR, quien personalmente tuvo que atender el caso para remediar la situación.

En el caso de BORGE ANGULO, quizá supusieron que ocurriría lo mismo y por ello el ex mandatario se engalló y se negó a ser extraditado y después, hasta pretendió que el procedimiento de extradición lo enfrentara en otro sitio distinto a la cárcel, donde se le recluyó.

Pero ¡oh! Sorpresa.

No fue un MPF mexicano el que intervino en la diligencia, sino el fiscal especial panameño, JOSÉ CANDANEDO, quien hizo que a BORGE le saliera el tiro por la culata.

BORGE fue capturado por la Interpol, en Panamá, el pasado 4 de junio. El gobierno mexicano solicitó su detención provisional con fines de extradición, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, (lavado de dinero).

El ex mandatario contrató entonces los servicios del despacho de abogados, Carrillloley, uno de los más famosos y caros de Panamá encabezado por el connotado litigante CARLOS CARRILLO.

Se a ser extraditado y además pidió que fuera modificado su estatus carcelario, esto es que, de alguna manera, lo dejaran, si no en libertad, si en otro sitio que no fuera la prisión.

En buen castellano, quería que lo dejaran en libertad condicional o ya de perdis, en una suite de la Torre Trump.

En respuesta, el fiscal CANDANEDO, con la misma eficiencia y rectitud que caracteriza a nuestros funcionarios, reiteró su solicitud de extradición y su negativa de que fuera sacado del penal “El Renacer” donde se encuentra recluido, “porque, dado su poder económico, puede perderse de vista”, adujo, además de que pidió se incorporaran otros tres delitos al expediente.

Como resultado, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, reconfirmó la formal detención del reclamado, que deberá permanecer en prisión durante el procedimiento, es decir 60 días y que se incluyan las causas penales del fuero común, contenidas en la petición formal presentada por el gobierno de México.

La petición corresponde a cuatro causas penales: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y las tres restantes por ilícitos del fuero común: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

Ahora, la Cancillería Panameña tiene un plazo máximo de 60 días para decidir si es procedente o no la extradición y una vez que emita su resolución, BORGE tendrá 15 días para interponer el incidente de objeción ante la Corte Suprema que deberá resolver en uno o en otro sentido en un plazo máximo de 5 días.

De autorizar la repatriación del ex mandatario, éste aún puede recurrir a otras instancias para tratar de evitar que lo extraditen o al menos para retrasar el procedimiento.

Se estima que con los recursos con que cuenta para oponerse a ser repatriado, podría ser hasta los primeros meses del próximo 2018 cuando regrese, infortunadamente no lo que se robó.

Pero mientras son peras o manzanas, BORGE tendrá que seguir en el referido penal, sin ningún privilegio, como se acostumbra en nuestro país ¿o no? Y si el gobierno panameño autoriza su extradición, sería traído a nuestro país acusado ya no de un delito, sino de cuatro, lo que impediría que por algún resquicio legal o con maniobras legaloides, el ex mandatario pudiera quedar en libertad.***LA LEY ES COMO LA TELARAÑA, LOS INSECTOS PEQUEÑOS QUEDAN ATRAPADOS; LAS ALIMAÑAS GRANDES LA ROMPEN Y ESCAPAN.***AU REVOIR.