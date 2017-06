Se alistan para posiciones al 2018

Cortos los tiempos

Por: SAUL HERNANDEZ

SIN DUDA el tiempo de análisis con respecto a lo sucedido el pasado domingo en los resultados de la jornada electoral a gobernador, tendrán poco tiempo para saber qué es lo que pasó, sobre todo para el grupo ganador, que fue casi con la mínima y no como se esperaba de que la votación fuera abrumadoramente mayoritaria.

Y pese a que se diga que hoy hubo más votantes que en pasadas elecciones, lo cierto es que el PRI no las trae todas consigo, sobre todo que la simulación fue grande y aunque intentaron tener listados que supuestamente no dobletearan, parece que no lo lograron y los jugadores de las elecciones, que ya se la saben, ganaron por ambos bandos.

Sin embargo y a pesar del dinero que se repartió, al final les ganó el sentimiento, ya sea de coraje o frustración o simplemente por interés de ver a otros ya en el escenario político de las decisiones.

Quizá ahí también estuvo parte del crecimiento del PRD y de que Juan Zepeda al final sí fue una opción con mayor empatía para la sociedad.

El asunto es que el tiempo es corto y ya para finales de este mes tendrán que estar, por lo menos de manera virtual, los candidatos a los puestos de elección popular, que nuevamente para la entidad serán alcaldías, diputaciones locales, federales y senador, independientemente de que también se ponga en juego la Presidencia de la República.

Es decir, la efervescencia política en la entidad no disminuirá, al contrario, podría subir de tono y más, por el hecho de que algunos alcaldes buscarán la reelección, según afirman y porque tienen que trabajar de manera efectiva e intensa para poder ganarse la confianza ciudadana, que hemos dicho que a la fecha no cuentan con ella o bien son contados los casos donde se puede presumir el trabajo y el avance de los municipios.

Que además diremos, la falta de trabajo de congruencia y de consistencia por parte de los ediles, abonó para que la sociedad prefiriera ir por otra opción el pasado domingo y que puso contra la pared al priísmo.

Contará también la conformación del Gabinete, por lo que no se sabe si llegarán nuevos rostros, que sería muy sano observarlo o bien, se sostendrán algunos valores interesantes en puestos claves, pero ya será otro cantar y será quizá ahí, donde se definan esos nombramientos a puestos de elección popular.

Por ello señalamos que los tiempos son cortos, tanto para los que buscan otras opciones, como para los que desean ser incluidos en esas plazas, al tiempo.

Y ya dije.