Seguridad, Principal Demanda de la Ciudadanía

Para brindarla se necesita es invertir más recursos para capacitación de los cuerpos policiacos; así como trabajar el tejido social, afirmó Delfina Álvarez

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Al continuar con sus recorridos por los municipios del Estado de México y según lo ha manifestado en diversos actos públicos, una de las principales demandas de la ciudadanía, sino es que la primera es la seguridad, ante ello, la candidata al gobierno del Estado por Morena, Delfina Gómez Álvarez ha señalado de manera general dos puntos principales para mejorar de forma notable y eficaz la seguridad pública en la entidad.

Por un lado la aspirante de Morena; afirmó que lo que se necesita es invertir; más recursos para capacitación, profesionalización y evaluación de los cuerpos policiacos, pues hay –dijo-, elementos que no han pasado los controles de confianza y siguen en las corporaciones policíacas, así como aplicación más precisa de las leyes.

Y como segundo punto deforma colateral se necesita; trabajar el tejido social, ya que no sólo se necesitan más policías, cámaras de seguridad, botones de pánico en el transporte público u otras. Sino que hay que fomentar los valores y recuperar espacios públicos para la educación, el deporte y la cultura.

Todo ello, a decir de Delfina Gómez, con esta propuesta se podrá resolver “de raíz” este problema y con ello reducir los altos niveles delictivos en la entidad y ofreció que, en su gobierno, “no habrá corrupción ni impunidad en los cuerpos policiacos”.

En sus recorridos por diversos lugares de la entidad ha planteado de manera firme a los vecinos que hay muchas lagunas en la procuración de justicia, así como negligencia de autoridades que no quieren aplicar la ley, lo que lamentablemente desalienta a los ciudadanos para denunciar delitos, por lo que, entre otras medidas se comprometió a aumentar el presupuesto para seguridad en la entidad.

“Hay que ir a la raíz de la inseguridad, que obedece a la corrupción de las autoridades que no quieren aplicar la ley”, abundó Gómez Álvarez.

Ante esa demanda de mayor seguridad y servicios públicos, así como espacios de recreación para niños y jóvenes, la aspirante ha señalado en diversas ocasiones que: “Generacionalmente me siento responsable con niños y jóvenes, porque no hemos sido capaces de dejarles un mejor futuro, no sólo en su integridad física, sino en su calidad de vida”, culminó.