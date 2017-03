Sin compromiso ediles con alerta de género

A la fecha no hay números favorables donde se observe un avance o reducción del problema

Por: SAUL HERNANDEZ

EL DIA de ayer, se celebró el Día Internacional de la Mujer, y en municipios donde está marcada la alerta de género de la entidad, parece que poco han hecho para poder reducir el número de mujeres afectadas.

Y no es la primera vez, el asunto se ha venido repitiendo, por el hecho de que los ediles no se han dado a la tarea de transparentar los recursos, en varios de ellos presumen acciones, pero no presumen hecho y, sobre todo, que se reduzca el número de mujeres afectadas.

Hasta el momento, afirman algunas que sólo han recibido pláticas y apoyos de los gobiernos federal y estatal, pero hasta ahí, porque finalmente sabemos que este es un problema social que mucho está en su causa la falta de educación y de capacitación.

Por ende, las pláticas y los talleres que se han dado a realizar por parte de los sistemas municipales DIF y de los institutos municipales de la mujer, se han quedado cortos, o bien no han estado a la altura de las expectativas de la reducción de mujeres menos afectadas.

Por lo tanto, tenemos que se gastan los recursos, que a la fecha no se sabe en qué han parado, qué han hecho con ellos, en qué los han aplicado y cómo su “trabajo” ha impactado a favor de este sector de la población.

La opacidad es mucha de parte de tales municipios marcados con alerta de género y que los efectos positivos simplemente brillan por su ausencia, no llevan estadísticas, ni registran números reales, porque también se la han pasado dando talleres y pláticas a las mismas personas, que es lo peor.

Vale entonces recordar que también la simulación y el engaño afecta más que el hecho de reconocer que no se hace algo al respecto, es decir, pareciera que los ediles no tienen compromiso a un proyecto que exigió el gobernador Eruviel Avila Villegas o bien que de plano les vale una pura y dos con sal.

Han de señalar dichos alcaldes, al fin que son mujeres.

Y ya dije.