Solapa Anarquía Edil de Tezoyuca

No quiere resolver la problemática que existe en la colonia Ampliación Tezoyuca, ya que sólo tiene que aplicar la ley, señalan inconformes

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEZOYUCA, Méx.- En este municipio existe un gran vacío de poder y si el presidente municipal, Carlos Ramos Rodríguez, “no es capaz o no quiere resolver la problemática que existe en la colonia Ampliación Tezoyuca, ya que sólo tiene que aplicar la ley en este municipio y Atenco y no trabaja como debe de ser, le vamos a tomar la presidencia municipal”.

Esto fue expresado por inconformes de esa comunidad quienes arribaron a la alcaldía de Tezoyuca en busca de soluciones y no de “pretextos”, ya que a decir de ellos la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México, ya desde hace tiempo dio el veredicto de que el tramo que invaden pobladores de Nexquipayac que pertenece a Atenco, en la realidad pertenece a Tezoyuca. Sin embargo, la anarquía en ese lugar ahí está, solapada por el alcalde de Tezoyuca “que no sabe o no quiere aplicar su autoridad”.

La comisión fue recibida por la recientemente ratificada Secretaria del Ayuntamiento, Martha Garciadueñas Muñoz; Adelina De la Cruz Bernal, Coordinadora de Reglamentos y el Juez Conciliador, Manuel González Ramírez, quienes simplemente escucharon a los quejosos y ofrecieron, de acuerdo a sus atribuciones intervenir en este problema, en donde, los quejosos indicaron que ante la falta de autoridad, la gente de Nexquipayac; “nos hace lo que quiere, incluso con violencia física y verbal”.

Al respecto, Salomé Jiménez y Minerva Guzmán dos de los vecinos afectados indicaron que el problema en dicha colonia se reavivó hace unos días, cuando una persona de aquella comunidad de Nexquipayac, sin más perforó la calle Tabasco de la Ampliación, con el fin de introducir el drenaje, por lo cual fue “detenido” y trasladado a la comandancia, aunque dudan que así haya sido, ya que no supieron sí esta persona llego al municipio y a pesar del flagrante delito de perforar una calle, a las pocas horas esta persona dueña de la vulcanizadora “y que se ha adueñado de la calle”, estaba libre.

En ese tenor fue esta reunión celebrada en la biblioteca de la alcaldía municipal y en donde al salir a flote la imparable inseguridad que existe en este municipio, la coordinadora de reglamentos municipal, Adelina De la Cruz empezó a dar “unas clases de ética” y en lugar de proponer soluciones mejor dijo a los manifestantes que cuidarán y educarán a sus hijos y así no iba a pasar nada, lo que causó mayor malestar entre los asistentes.

Cabe mencionar que desde que tomó posesión del cargo, Carlos Ramos Rodríguez los problemas en la Colonia Ampliación y ante la falta de autoridad o de interés, la problemática se ha incrementado, tal como este diario lo publicó en fechas pasadas cuando “por sus pistolas” los pobladores de Nexquipayac rompieron la calle e introdujeron el agua potable en las calles de la Ampliación, sin que la autoridad hiciera algo al respecto.

Y con respecto a este problema, lamentaron que mejor el edil de Atenco haga algo sobre este asunto, como quitar las llantas de esa vulcanizadora, aunque luego las volvió a poner y “si le van a tener miedo a una persona de civil, ¿A dónde estamos?”.

En fin de que ante ello y la falta de autoridad del Alcalde del municipio, Carlos Ramos, los manifestantes amenazaron de que si no hay respuestas prontas y expeditas, “en breve nos tendrán aquí, pero para tomar la presidencia, haber sí así, si nos hacen caso”.