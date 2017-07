Sospecho lentitud de Fiscalía en la captura de 20 borgistas prófugos

Por: JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

MIENTRAS el circo mediático de JAVIER DUARTE DE OCHOA se mantiene en todo lo alto; el deporte de moda es: “Péguenle a Javidú”, la Fiscalía General de Quintana Roo, cuyo titular es MIGUEL ÁNGEL PECH CEN, guarda ominosa parsimonia para cumplimentar no menos de una decena de órdenes de aprehensión en contra de igual número de cómplices del ex gobernador ROBERTO BORGE ANGULO, que por ningún motivo admite ser extraditado a México.

Los quintanarroenses si quieren que regrese, lo piden a gritos, pero ¡lo que se robó!

Los que saben, estiman conservadoramente que tardará lo menos un año para que el más grande saqueador de Quintana Roo pueda ser repatriado a nuestro país.

¿Pero qué pasa con más una veintena de prestanombres, entre familiares, amigos, colaboradores y todos aquellos que conformaban la cáfila de BORGE?

Si bien se encuentran amparados ocho de ellos, los más voraces, los demás, contra los que ya hay órdenes de captura, sí pueden ser detenidos.

¿Entonces qué esperan? ¿Se trata de darles oportunidad de huir para que no incriminen a su ex patrón?

Entre los amparados, que cuentan con la suspensión provisional, más no con el amparo definitivo y que se hallan involucrados en el desvío de más de 22 mil millones de pesos, figuran:

CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, ex titular del IPAE; ÉDGAR MAUEL MÉNDEZ MONTOYA, empresario; JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, ex tesorero; JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO, ex titular de la Comisión de Alcantarillado y Agua Potable y actual magistrado; MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA, madre del exmandatario; CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL, principal ejecutor los despojos de predios, hoteles y departamentos en Tulum, Playa del Carmen y Cancún; JUAN LORENZO ORTEGÓN PACHECO, ex director de la Secretaría Estatal de Salud y ELIEZER VILLANUEVA LANZ, principal “cerebro” financiero de BORGE, cuya suspensión provisional le sirvió para salir del país y refugiarse en Líbano, de donde es originaria su mujer, VIOLETTE ELJURE.

Otro que también quiso ampararse, fue MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El pasado 8 de mayo se resolvería la suspensión en contra de una posible orden de aprehensión, pero el Juez de Control de Chetumal se le adelantó y entregó la orden de aprehensión a la Policía Ministerial tres días antes y fue detenido.

Pero hay muchos otros más que no están amparados y contra quienes sí podría actuar la Fiscalía de PECH CEN, pero no hace nada.

Se trata de MAURICIO GÓNGORA PIMENTEL, GABRIEL CASTRO CÁRDENAS, MIRIAM MORÍN RAMOS, NOEL CRESPO VÁZQUEZ, ADRIÁN MANZANILLA LAGOS, RAYMUNDO KING DE LA ROSA, ROSARIO ORTIZ YELADAQUI, JOSÉ GABRIEL MENDICUTI LORIA, CARLOS RAFAEL MUÑOZ BERZUNZA, JESÚS MARRUGO LARA, MARILYN RODRÍGUEZ MARRUFO, hermana del primer colaborador de BORGE en ser aprehendido, PATRICIO DE LA PEÑA, ex secretario del Trabajo, y otros más.

Es sabido que muchos de ellos se refugiaron en Yucatán, donde el gobernador ROLANDO ZAPATA BELLO los recibió con los brazos abiertos.

Pero se sabe dónde están ¿Entonces qué esperan?***COMETER UNA INJUSTICIA ES PEOR QUE SUFRIRLA.***AU REVOIR.