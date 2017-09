Sufre Teotihuacán Rezago de Obras

Por la no correcta aplicación de recursos de pasadas administraciones, denunció el ahora alcalde Arturo Cantú Nieves

Por: LUIS ANTONIO MIRANDA

TEOTIHUACÁN, Méx.- Arturo Cantú Nieves, presidente municipal de Teotihuacán, denunció que la administración anterior, encabezada por el perredista René Monterrubio, no aplicó recursos económicos de manera correcta en por lo menos tres obras y de las cuales, o no se iniciaron o no se concluyeron, observaciones que ya se han hecho ante la contraloría del Estado de México, dijo.

Después de un evento en la escuela primaria “Anexa a la Normal”, el alcalde, en entrevista señaló que la sociedad de padres de familia y maestros de esta escuela, le indicaron que la administración pasada ya existía una aplicación de recursos económico para esta institución a fin de realizar el arco techo; sin embargo la administración anterior no ejerció en su momento el recurso que estaba asignado para esta obra y se desconoce si se desvió o no se utilizó y, de manera irresponsable se dejó perder.

“Por no aplicar los recursos caes en un sub ejerció y te retiran el dinero y eso fue lo que aparentemente paso en este caso, a hora esta administración ara las observaciones pertinentes y que sean las autoridades las que determine si hay o no responsabilidad”.

El alcalde explicó que el segundo caso, fue la construcción del boulevard que va a la puerta dos de la zona las pirámides, en este caso no se terminó la obra por la administración anterior, pese a que ya había un recursos designado y fue el actual ayuntamiento quién la concluyo y por ello ya se hizo la observación ante las instancias correspondientes.

El tercer caso, fue la calle Abasolo la cual se abrió para su remodelación, obra que realizo la administración anterior y cuando el actual gobierno inició la remodelación de esta misma calle, quedo al descubierto que no se habían hechos los cambios del drenaje, lo que obligo a ayuntamiento actual a ampliar los recursos para completar esta obras.

El alcalde aseguro que sobre estas irregulares, su gobierno ya hizo las observaciones permitentes y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las sanciones en base a sus investigaciones y a través de los documentos que el gobierno les haga llegar.