Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Tal parece que las autoridades electorales ya despertaron y ahora si están decididas a “cortarle sus ansias toreras a varios de los suspirantes a candidatos al gobierno del Estado de México, sobre todos a los partidos de izquierda como es el caso de la suspirante de Morena, Delfina Gómez, la cual prácticamente se encuentra en campaña política. Y no sino me cree caro lector, sobre hay que ver como algunas rutas de taxis de los llamados piratas que pululan en el municipio de Ecatepec en el medallón de la parte trasera de las unidades portan una lona con la foto de la citada Delfina, así como en varias de las comunidades han colocado mantas alusivas a la ex alcaldesa de Texcoco.

A lo anterior hay que agregarle los spots televisivos de empresas privadas, donde aparece Delfina muy abrazada del “Salvador de los mexicanos, el que dice que les va a dobletear la pensión a los adultos mayores, El Mesías, el que hace gárgaras con agua bendita…Adivino amable lector, se trata nada y nada menos, que de Manuel Andrés López Obrador”, quien también entre sus locuras es convertir a México en un Limbo”, seguramente hay quien piense que este escribante le tiene un odio jarocho al tabasqueño. Pues fije que no… Simplemente es que llama la atención como este político si así se le puede llamar, como no respeta la ley y a las instituciones. Pues es nada más de imaginarse si es que llega a ser presidente de la república López Obrador como habrá de pisotear las leyes y la constitución… Bueno eso es harina de otro costal.

Por lo pronto sigamos a lo citado líneas arriba, sobre lo que ya están haciendo realizando las autoridades electorales al obligar a la candidata de Morena Delfina Gómez a retirar la propaganda política y que de ello emane, lo mismo ocurre con el acelerado Oscar González del PT y Juan Zepeda, y como lo llaman pomposamente sus seguidores ¡¡¡Juan sin Miedo!!!, vaya a usted a creer caro lector un gobernador con el sobre nombre de Juan sin Miedo, es de causar risa… Bueno por lo pronto como ya lo mencione las autoridades electorales ya se acordaron que son las encargadas de aplicar este tipo de violaciones a la ley y ya se pusieron a trabajar.

“Los que ya estaban frotando las Uñas…Perdón las manos, son los delincuentes que ansiosos esperaban el día en que el gobierno federal daría a conocer nuevamente el aumento al precio de la gasolina, el cual no ocurrió dado a que anunciaron que sería suspendido de manera temporal, es decir hasta el 17 de este mes, en que este sería valorado de acuerdo a la cotización del dólar”… Bueno el asunto estriba en el Estado de México, por aquello de que no te entumas, ya se habían preparado un día antes es decir el día 2, toda vez que se pudo apreciar los rondines de vigilancia que realizaba la policía estatal, en coordinación con la policía ministerial, en varios municipios del Valle de México, sobre todo en Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tecámac, entre otros que el pasado 5 de enero fueron los más afectados, por los saqueos a las tiendas departamentales centros comerciales y de convivencia, las que tuvieron pérdidas millonarias. Cabe destacar que la presencia de las fuerzas del orden causó seguridad y tranquilidad a los habitantes de esta región. La mayoría de la población vio con buenos ojos el operativo que llevo a cabo el gobierno estatal, Sobre todo que extendieron su agradecimiento al gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas, quien con este tipo de acciones reafirmo su compromiso con los mexiquenses en el sentido de no permitir que gente sin escrúpulos y que aprovechándose de la inconformidad de la sociedad civil lo agarren como bandera para escudar sus verdaderas intenciones de delinquir. “En Calidad de Mientras nos leemos el próximo jueves).