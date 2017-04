Talleres Mecánicos, Focos de Contaminación

Ponen en riesgo la salud de la población

Por: PEDRO ESPINOSA ORTIZ

ZONA ORIENTE, Méx.- Muchas de las causas que forman grave contaminación en nuestro medio ambiente, son sin duda los talleres mecánicos, de pintura de autos, aceiteras, fundidoras y asfaltadoras, entre otras cosas más que cada día ponen en riesgo la salud y sobre todo son eminentes focos de contaminación y ayudan al calentamiento global de nuestro ya deteriorado medio ambiente, y nadie hace nada por poner orden en esta situación.

Lo anterior es un señalamiento por parte de habitantes de la zona oriente del estado, los que señalan que, que algunas tabiqueras que trabajan con hornos y queman todo tipo de materiales contaminantes estos contribuyen a esta grave contaminación que se da al no haber un control de estas y sobre todo no hay quien se encuentre al cuidado estas y de una solución, aun cuando muchos países ya trabajan para dar solución a esta problemática, que en un futuro no lejano no podrá haber alternativas que puedan mejorar la contaminación.

Es así que durante un sondeo por municipios de la geografía mexiquense de la zona oriente, se puede observar talleres que derraman, aceite, solventes y otros contaminantes que tanto dañan, pero lejos que haya alternativas de vigilancia y una minuciosa colaboración de los ambientalistas del estado y de los municipios, que en su comunidad hay infinidad de estos negocios que tanto daño siguen causando a nuestro medio ambiente dijo para este medio Teresa Pérez Guzmán, quien también comentó que solo son llamaradas de petate ya que nadie se preocupa por mejorar las condiciones de vida en este importante rubro de medio ambiente.

Asimismo, estas afirmaciones dadas por a conocer por los propios ciudadanos son una clara respuesta a una situación que ha sido muy discutida por los congresistas de los diversos partidos políticos, pero en concreto hay muchas cosas que han pasado por alto y esto puede ser un costo a mediano plazo de graves consecuencias en nuestro medio ambiente como se vienen observando en el cambio climático, el cual sus cambios y su agresividad en los fenómenos que se han dado en algunos estados de la República mexicana y el propio Distrito Federal, así como la granizada de hace algunos días sobre el sur hacia Cuernavaca, son señales de los cambios de la naturaleza; pero en fin ya habrá tiempo para hacer algo, dijera por hay un refrán muy conocido.