Todos a Votar el Domingo

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Este domingo 4 de junio todos a votar, ya que se elegirá a la gobernadora o gobernador que dirigirá los destinos del Estado de México durante el periodo 2017-2023, donde 5 contendientes y uno que declina a favor de otro estarán en la boleta electoral que estará en la casilla que corresponde a cada uno de los más de 11 millones de ciudadanos que podrá emitir su sufragio en las miles de casillas que se ubicarán en los 125 municipios y evitar con ello el fantasma del proteccionismo.

Josefina Vázquez Mota del PAN; Delfina Gómez de Morena; Teresa Castell, Independiente; Alfredo del Mazo de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza-Encuentro Social; Juan Zepeda del PRD y Oscar González del PT que a unos días de la elección declinó a favor dela morenista. Sin embargo, para que el voto valga a favor de Morena los militantes y simpatizantes del PT deberán sufragar en el círculo de Morena, ya que de otra manera el voto en el PT se irá a este candidato y sí se tachan PT y Morena el voto quedará anulado.

Después de más de 50 días de campaña, en donde las propuestas fueron superadas por los señalamientos de diversos tipos, en donde nadie se salvó y lo que pasó fue que muchos hicieron oídos sordos y optaron por no inmutarse. Pero habrá que ver todos estos señalamientos que impacto hicieron en el electorado y eso sólo se sabrá este domingo, ya que sí la gene opta por no salir a votar y ejercer su derecho, es que las campañas negras dieron el resultado esperado, ya que el abstencionismo puede favorecer a algunos partidos.

Asimismo, otro fantasma que empezó a aparecer es el conflicto postelectoral, donde varios partidos han amenazado que si el proceso electoral no se lleva a cabo con limpieza, no reconocerán los resultados (claro, siempre y cuando no les favorezcan) y en un proceso electoral que se pronostica, a decir de las encuestas, muy cerrado, ya que dichas encuestas a unos días de la elección no marca a algún favorito, en donde se espera una lucha entre dos; Morena contra el PRI, aunque varios analistas no dejan fuera al PRD e incluso otros señalan que el PAN podría reponerse.

En fin que después de una guerra sin cuartel, donde varios partidos aprovecharon el enojo social, no solo por el gasolinazo, sino por todo lo que ha pasado en el gobierno, principalmente el federal, con sus escándalos han hecho que los partidos opositores eleven su probabilidad de ganar, aunque el partido en el poder (PRI), señala que su maquinaria está aceitada y lista para moverse y movilizar este 4 de junio a millones de personas.

Lamentablemente, la guerra negra impacto en contra de todos, habrá que ver que tanto le pegó a uno o a otro candidato, incluso al del PRD, en donde de plano; sí hubo mucho impacto, lo que prevalecerá será el abstencionismo y con ello será una votación de estructuras, en donde la estructura más grande y que tiene más de 80 años de vida consecutiva, todo sabemos cuál es.

Por ello, este domingo todos a ejercer su derecho al sufragio y así dejar atrás otros vicios, ya que con una votación masiva, los fantasmas del; abstencionismo, el fraude, la violencia, el conflicto postelectoral y otras cosas que nadie quiere, quedarán en anécdotas, debido a que una votación grande, el resultado será irrefutable y nadie podrá reclamar otras cosas.