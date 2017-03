Todos Contra Inseguridad

Llama el Gobernador Eruviel Ávila a no politizar el tema de la seguridad

Junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó mil 500 créditos personales y 229 créditos hipotecarios a elementos de la Policía Federal que laboran en la entidad

El secretario de Gobernación afirmó que defenderá el trabajo de la Policía Federal y de las instituciones de seguridad nacional, de quienes tratan de denostar su labor mediante ataques o críticas

COACALCO, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas llamó a las diferentes fuerzas políticas del Edoméx y del país, a que lejos de criticar los problemas relacionados con la inseguridad y pretender obtener algún beneficio político de ello, asuman su responsabilidad y atiendan los temas de seguridad pública que les corresponden.

“Qué fácil es criticar los temas de inseguridad cuando se presentan en una región, en un municipio o en algún estado. Qué fácil es hacerlo desde la comodidad de una cámara de televisión, a través de un spot; yo convoco a todas las fuerzas políticas, candidatas, candidatos, a que cerremos filas, a que realmente trabajemos por quienes cuidan a nuestras familias, que son ustedes, y que no saquemos raja política, a que no saquen, que no saquen raja política de un tema tan sensible como lo es la seguridad pública”, señaló.

Durante la entrega de créditos para vivienda y personales a elementos de la Policía Federal que laboran en el Estado de México, que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila convocó a la sociedad y a las autoridades estatales y municipales de la entidad, a realizar una gran cruzada en torno a la Policía Federal, ya que al igual que el Ejército o la Marina Armada de México, sus elementos dedican su trabajo para velar por la seguridad de los mexicanos, poniendo en riesgo su vida a diario al cumplir su labores.

En este evento, el gobernador y el secretario de Gobernación, acompañados por el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, entregaron mil 500 créditos personales y 229 créditos hipotecarios a elementos de la Policía Federal que laboran en el Edoméx, quiénes podrán adquirir una vivienda digna para sus familias.

Eruviel Ávila indicó que en muchas ocasiones los policías son objeto de ofensas por parte de algunos sectores de la sociedad, que no toman en cuenta los riesgos que representa su trabajo, por lo que reconoció la entrega y la dedicación que distingue a los integrantes de esta institución, así como su contribución para brindar paz y tranquilidad a la sociedad.

En tanto, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que defenderá el trabajo de la Policía Federal y de las instituciones de seguridad nacional, de quienes tratan de denostar su labor mediante ataques o críticas, pues señaló que son los elementos de esta corporación quienes hacen frente a los criminales, mientras que los detractores no conocen la complejidad que implica este oficio.

“Habré de defender a esta institución, por eso, incluso mando el mensaje a quienes no creen en las instituciones, a quienes no creen en ellas y las denostan, a quienes dicen: ‘es que no es posible que actúen así nuestras fuerzas armadas, nuestra Policía Federal, porque eran jóvenes’, porque era por necesidad. Seguramente ese y otros personajes no ven las armas con las que nos enfrentan, no están ahí en el territorio viviendo un momento complejo”, expresó el secretario federal.

En Coacalco, Miguel Ángel Osorio Chong también reconoció la seriedad con la cual el gobierno mexiquense aborda los problemas de inseguridad, así como la responsabilidad con la que trabaja en equipo con la Policía Federal, especialmente en los 25 municipios mexiquenses donde apoyan las labores de seguridad.