Trabajo de ediles la diferencia en materia de votos

Desde el primer día de campaña se notará diferencia entre candidatos

Por: SAUL HERNANDEZ

RESULTA SER que parece a los ediles se les empieza a descomponer la plana, sobre todo de aquellos que pretenden y quieren seguir pegados a la ubre gubernamental, ya sea en la misma posición u otra, pero no estar en el error.

Sin embargo las cosas no son nada fáciles, sobre todo cuando han prometido y a la fecha no han cumplido, ya sea en lo personal y bien en lo social, con los planes y proyectos de acción a favor de las comunidades de los municipios.

Por lo tanto, tenemos que el gran reto a lograr es la de sacar la próxima elección a la gubernatura adelante, y dependiendo de los números logrados, seguramente será el respaldo que logren obtener para sus aspiraciones futuras.

Mucho se habla de que debido a ese cumplimiento a la palabra, diversos actores políticos han decidido empezar a tomar rumbo de participación política, por ello para los priístas el poder “amarrar” los compromisos para la próxima elección del cinco de junio es vital.

Algunos señalan que no hay problema, que muchas de las cosas las tienen controladas y que tan sólo dejan ver un tanto de sus problemas con el fin de que otros se confíen, y en ese discurso de soberbia llevan la penitencia, precisamente al de siempre tratar de denostar al contrario o bien, seguir viendo a los demás pequeños.

Vale señalar que hay a quienes les han crecido los enanos y no la han pasado nada bien.

Así que dentro de todo ese caldero político, podemos decir, que también hay quienes ya se pusieron un precio y, que además, todos los que están inmersos en la política, saben cuánto valen y de qué pie cojean, es decir, nada extraordinario y sí en lo común, sin embargo en ese doble juego hay quienes han salido beneficiados demás.

Será pues interesante cómo los partidos políticos trabajarán esa simulación de dichos kamikazes de las elecciones, donde lo primordial, seguramente, será determinar que no hagan daño al interior, porque al exterior, ya se sabe cómo son.

Sin embargo, los ediles, que son los principales personajes políticos de cada partido tienen ese gran compromiso de responsabilidad partidista y de impulsar a sus candidatos, algo que seguramente marcará la diferencia y que en mucho se habrán de recargar los candidatos, que ya se empiezan a definir y se alistan para iniciar campañas el próximo cuatro de abril.

No creemos que vayan a existir sorpresas y en muchos sentidos, así que eso de que será una contienda cerrada o pareja, la verdad está muy lejos, por el simple sentido de pertenencia y poder, quien lo ostente, seguramente podrá avanzar y se necesita mucho más que buenas intenciones para motivar a una población a que ayude a ser un cambio efectivo, sobre todo, que las cosas deben de ir en orden descendente y no ascendente.

Así que ya veremos hasta dónde son capaces de llegar y si en verdad tratan de convencer a la ciudadanía, porque la campaña, no ha empezado y, en calidad de mientras, podemos decir que no hay nada para nadie, todos están en el arrancadero y las situaciones son iguales, no así cuando éstas inicien y es ahí, desde el primer día, cuando veamos de qué están hechos.

Y ya dije.