Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Tras los resultados electorales en los que a la excandidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, no le fue tal mal, en la votación, la ex presidenta de Texcoco, peco en creer que lo abultados de dichas votaciones se lograron gracias a su carisma, capacidad en su experiencia, sin embargo conforme han pasado los días, esa percepción poco a poco se ha ido diluyendo, pues ha trascendido, que esa votación se logró porque según se sabe, muchos panistas resentidos por la imposición de la ex candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, decidieron cruzar su voto a favor de Morena, lo mismo sucedió con los priistas, que a pesar de comer de la mano de los gobiernos priistas, también traicionaron al partido que por años le juraron lealtad y que a la mera hora le jugaron cubano votando por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, cuya franquicia la tiene, “el que sufre de amnesia y que dice que habla con todos los santos habidos y por haber”, ya sabe que me refiero, a Andrés Manuel López Obrador.

Bueno el asunto estriba, en que Delfina Gómez, según se sabe conforme se ha enterado que la ciudadanía voto no por ella, sino por el coraje y el resentimiento que le tienen a sus partidos hablando del PAN y PRI, los enterados en estos asuntos de la política comentan que la ex candidata morenista ha visto con desencanto que el “capital político que pensó que está detrás de ella, es nada más puras especulaciones, por lo que su futuro está en veremos; sin embargo, si sigue del brazo de su protector y mentor, López Obrador, quizá más adelante consiga algún cargo de representación popular, y eso si bien le va, con eso de que el tabasqueño suele a cambiar de personalidad de un día para otro, sería recomendable que Delfina Gómez aborde al eterno aspirante a la silla presidencial, López Obrador, cuando este de buenas y no cuando los periodistas o la mafia del poder lo hagan enojar, porque hasta lumbre le salen de los ojos, (con todo el respeto que me merece el chamuco).

No lo van a creer amables lectores, pero en radio pasillo de los municipios de Ecatepec, Coacalco, “la espada de Damocles” va a empezar a cortar cabezas de funcionarios de primer nivel, segundo y hasta tercero, pues se dice que estos servidores públicos no han respondido con trabajo la confianza que los alcaldes Indalecio Ríos Velázquez y Erwin Castelán Enríquez, respectivamente depositaron en ellos, por lo pronto el nerviosísimo se ha hecho presente, en los servidores públicos, que saben que no han cumplido con la encomienda que les indicaron sus jefes, de ser verdad lo que se rumora, el presidente municipal de Ecatepec Ríos Velázquez, deberá de empezar con la remoción del titular de SAPASE, Evar Enrique Vargas, que ha demostrado incapacidad desde que está al frente del organismo público descentralizado y si no que le pregunten a las cientos de familias que padecen del desabasto del vital líquido y que según se sabe votaron en contra del PRI.

Por cierto hablando del mismo tema, el que ya puso el ejemplo es el alcalde de Tultitlan, Adán Barrón Elizalde, que a través de la sesión de cabildo, aprobaron el nombramiento de los titulares de 7 direcciones incluyendo el de APAST, lo que habla muy bien del joven gobernante Adán Barrón, del que se comenta que esta decisión se debe a que quiere cerrar fuerte su administración, sobre todo que quiere dar buenas cuentas al gobernador en turno.

Por cierto el que ya volvió a las andadas es nuestro brujo de cabecera, quien dice que próximamente habrá de cambiar de residencia para irse a vivir a la populosamente llamada CDMX. Y caro lector usted de preguntar, que tiene eso de raro, bueno según el emigrante de la hermana república de Catemaco, esta decisión es para estar más cerca y conocer de primera mano quien podría ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, del que dice está plenamente convencido que será el doctor Eruviel Ávila Villegas. “la quiniela esta sobre la mesa, así que amable lector haga sus apuestas”. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).