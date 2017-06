Ultimátum social

Por: SAUL HERNANDEZ

¡QUE PASO! Nadie sabe, nadie supo. Lo cierto es que la diferencia con que al parecer gana Del Mazo es tan pírrica, que pareciera que nunca hubo el trabajo necesario para intentar ganar con amplia diferencia, y si bien se entiende que se gana hasta con un voto, también es cierto que ese no era el objetivo.

Muchas dudas corrieron después de los primeros resultados. Quién no hizo su trabajo o su tarea? Es la pregunta en el aire y pese a que señalan que la elección rebaso el 50 por ciento, lo cierto es que parece lo contrario, la contundencia no fue tal.

La única explicación inmediata es el enojo de la sociedad, de todos los sectores y de todos los partidos, el manotazo en la mesa levanta tanto aire que algunos tendrán que volverse a peinar.

El hartazgo social quedó claro, el ultimátum también, o el PRI y sus aliados trabajan de verdad, se ponen las pilas y hacen acciones a favor de la población, se quitan sus excesos y su acciones de poder, o simplemente van para afuera, eso en caso de que la elección quede en el resultado que se dio ayer por la noche, es decir que Del Mazo sea ya el ganador y, por ende, también sus aliados.

Repito, el manotazo fue claro y el mensaje aún más, los resultados fueron en la idea de que si bien no votaron en contra, tampoco lo hicieron por nadie y, quizá tampoco ni las prebendas importaron, ni el dinero ni otra cosa, porque a final de cuentas las decisiones que toman desde las esferas del poder afecta a todos y no sólo a los que no están dentro del ejercicio de gobierno, es decir, los aumentos y las depreciaciones del poder adquisitivo y las variaciones del peso frente al dólar, nos pegan a todos, sean priístas o no, sean funcionarios o no, por ello el ultimátum.

Finalmente no podemos hablar de transparencia ni de honestidad, porque todos hicieron un verdadero cochinero, nadie quedó exento de todas las triquiñuelas de que fueron posibles para lograr aumentar su votación.

Hay casos que de verdad son para llamar la atención, como el del mentado corredor azul, donde ni la panista Josefina Vázquez Mota se alzó con algún triunfo y en otros lados como el de Chalco, quien ganó por escaso margen, también hay una simulación en el trabajo que supuestamente desarrollaron los operadores, no hubo trabajo o fue quizá el reflejo de ese hartazgo que mencionamos con respecto a las autoridades municipales que han hecho de todo para tener a la sociedad en contra.

O bien fue un todo, un conjunto de esas formas y maneras despóticas que tienen los priístas, acción que ya no es tolerable, pero de que éstos estuvieron en un tris de ser echados por la ventana, de eso no hay dudas.

Ahora todos los partidos políticos tendrán que revisar el librito, sobre todo los que conformaron la coalición, porque sin duda, los números son groseros y su participación quedó en duda.

Veremos pues como quedan los resultados finalmente, aunque de entrada suponemos que ya no hay vuelta y que la coalición se levantó con el triunfo, ahora, lo que la sociedad espera es que respondan y se pongan a la altura de las circunstancias, de lo contrario, ese revés pendiente se ejecutará para el 2018 en las federales, al tiempo.

Y ya dije,