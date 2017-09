Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“Una auténtica farsa, el dizque Frente Amplio Democrático” que pretende y digo pretende porque no creo que los partidos que están invitando, difícilmente darán su brazo torcer. Déjeme le cuento amable lector de que se trata el susodicho frente democrático, pues nada que el PRD dentro de sus planes maquiavélicos, en su afán de derrotar al PRI, quiere que el PAN y demás partidos “rémora”, léase PT, Movimiento Ciudadano, entre otros se unifiquen para mediante un consenso, (seguramente amañado) impulsar al que podría ser el candidato a la presidencia de la república, es de resaltar que entre las posibles aspirantes, Margarita Zavala, ha expresado su inconformidad y ha dicho que no formara parte del Clan, de políticos que ven con buenos ojos la propuesta de la dirigente del sol azteca, Alejandra Barrales y su contra parte panista Ricardo Anaya, que por cierto en estos momentos está más preocupado y ocupado por salir del atolladero en que se encuentra, por presunto enriquecimiento inexplicable.

Bueno, el asunto, estriba en que lo seguro es que dichas pretensiones de manera paulatina se vayan diluyendo. ¿Y hay quien se habrá de preguntar porque?, Pues nada que los suspirantes a la presidencia de la república, hablamos de Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino así como Ricardo Anaya, se sientan amarados para buscar su nominación a ese cargo de elección popular. Por cierto no hay que olvidar al ex candidato al gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, Es de imaginarse, si Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya o Zepeda se van a quedar callados y viendo solamente como otro candidato, es propuesto para dicho cargo. Verdad que no, por lo que quienes saben de estas cuestiones dicen que los dirigentes de los citados partidos, entre sus planes es dividir a la militancia para sacar tajada y por lo menos conservar el segundo lugar en que se encuentra el PRD y el cuarto en que se encuentra el PAN. A última hora nos informaron que el sol azteca y los panuchos ya acordaron integrar el Frente Ciudadano.

Por fin Alfredo de Mazo Maza, fue ratificado como gobernador del Estado de México, , cosa que no fue del agrado de la ex candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez, que a pesar de haber hechos sus berrinches y a la vez lanzado todo tipo de consignas, sombrerazos hasta amenazas de todo índole, no fue suficiente para atemorizar a las autoridades electorales que le dieron el triunfo a del Mazo Maza, por lo que respecta a la entidad, se respira un aire de paz y tranquilidad, toda vez que es lo que buscan los mexiquenses.

Quienes andan a la greña, es el ex presidente de México, Vicente Fox y el locuaz, Andrés Manuel López Obrador, caro lector se preguntara quien es este individuo; es el mismo que buscara por tercera ocasión la candidatura a la presidencia de la república, sobre el tabasqueño, Vicente Fox, ha estado aprovechando la ocasión para bautizar al gallito feliz, como “Lopitoz” el cual según Fox de llegar a la presidencia de la república ya lo amenazo con quitarle su pensión. Sin embargo el ex mandatario fue más allá al señalar que López Obrador ya está pensionado y sino de dónde saca dinero para sus constantes giras que realiza tanto al interior de la república como en el Extranjero.

Ya que hablamos de politiquillos, se acuerdan del “Mapache Mayor, que en los comicios del 4 de junio en el Estado de México, se dedicó a la compra de votos, para su partido Morena, me refiero a Ricardo Monreal, jefe de la delegación Cuauhtémoc, a quien le cortaron sus ansias de torero, y no lo dejaron llegar como candidato de Morena a al gobierno de la Ciudad de México, según el despechado político, dice que ya tiene ofertas de otros partidos, que lo podrían abanderar a ese cargo, por lo pronto Ricardo Monreal, se quedó como “el chinito nada más milando”. Qué bueno por chaquetero.

Estas cuatro líneas son para informarles que nuestro brujo de cabecera fue a cargar baterías a la república de Catemaco, pues según él, es para no fallar en sus pronósticos de que el doctor Eruviel Ávila Villegas, es uno de los gallos fuertes a la Presidencia de la República.

Tome nota, pero los que saben dicen que entre los aspirantes a la presidencia municipal de Ecatepec, se encuentra, Inocencio Chávez Reséndiz, Isidro Moreno Arcega, Juan Manuel Gutiérrez Ramírez y José Luís Flores Gómez. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).