Violencia y abstencionismo, fantasmas comunes de estos días

PUES A partir de hoy ya no hay más proselitismo y lo que se tenía que hacer, pues ya se hizo y ahora, todo está en manos de los operadores para poder levantarse con el triunfo y es ahí donde la puerca torció el rabo, porque en el caso del tricolor, la mayor apuesta fue hacia las mujeres, situación que quizá para el cierre, es decir, para el domingo próximo sea el fiel de la balanza.

Si es a favor, entonces la estrategia funcionó, al grado tal que no importó meter en caminos escabrosos a su candidato, muchos apuestan de que así será.

Ayer se dieron ya los últimos pincelazos en materia de proselitismo, seguramente las reuniones pendientes serán cerradas y las cosas empezarán a fluir en el sentido de la estructura misma.

Sin embargo dos elementos que quizá pocos toman en cuenta, como es el asunto del fantasma del abstencionismo y, por el otro, el de la violencia, mismos que sin duda son también factores que deciden las cuentas finales.

En el primer rubro, el del abstencionismo, es pues lamentable, por el hecho de que la sociedad, pese a que se le eroga de impuestos la ejecución en todos los sentidos los gastos de la elección, simplemente no le importa y no participa en la emisión de su voto, por ello se señala que no importa por quién vote, simplemente que ejerza ese derecho, primero y, segundo, que no desperdicie el recurso poniéndose en una posición de ignorar las cosas, que a final de cuentas tienen reflejos en el vivir del día a día.

Y en el segundo, el de la violencia, es peor, y pese también a que las autoridades señalan que estarán atentas y que habrá mecanismos para poder garantizar e4sa seguridad, ésta vuela en el ambiente creando una atmosfera insegura, al grado que sin duda inhibe la participación social.

Las cuentas al final, son lo que importan, y estos dos aspectos, dígase lo que se diga, están presentes y crecen hasta el día de la elección.

Ahora bien, sabemos que no son en todos lados, ni en todos los municipios o distritos, sino en aquellos que se vuelven políticamente importantes, es por ello que la autoridad debe garantizar la tranquilidad del proceso, para que se finque ese estado de credibilidad; lo peor de todo es que la autoridad está tan quemada, que aunque lo hagan bien, serán siempre señalados.

Veremos pues qué pasa y cómo se van dando las cosas en el transcurso de estos días hasta el domingo, el día marcado para saber los resultados de los trabajos de los partidos y sus candidatos.

Y ya dije.