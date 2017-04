Ya vienen los pelones de Isidro

Seguridad el gran tema a resolver

Por: SAUL HERNANDEZ

VAYA CON el asunto de los seguidores del ahora candidato independiente a la gubernatura Isidro Pastor, quienes se dieron a la tarea de emularlo y de plano se raparon, con la intención, seguramente de provocar una sinergia de identidad.

Quizá la iniciativa no tuviera señalamientos contrarios, si varios de ellos no hubieran tenido cargos públicos, ya que en dicha agrupación que surge de Valle de Chalco, se encuentra hasta el ex edil y ex diputado, Luis Enrique Martínez Ventura, entre otros, quienes cuando fueron funcionarios no tuvieron iniciativa de hacer más por la población y ahora, parecen un grupo de reclusos.

Les han llovido los señalamientos, pero sin duda es una iniciativa poco interesante y seria, al contrario, de plano pareciera que se sumaran al gran show político y mediático en que se convertirán estas campañas en la entidad, ya que la descalificación y el señalamiento directo están a la orden del día.

No sabemos si bien le ayuda a Isidro Pastor o de plano le perjudica, pero de que se encontró a sus similares, de eso no hay duda, ya veremos qué es lo que se plantea en el discurso y cómo se lleva en los hechos, que son dos cosas diferentes y que los mexiquenses esperan con expectativa.

PASANDO otros asuntos, diremos que la delincuencia está a lo que da, tras la mirada inerte o cómplice de la autoridad municipal que poco ha podido responder a dicha exigencia de seguridad por parte de la población.

De antemano podemos decir que este tema es quizá el primordial de lo que la sociedad espera escuchar del cómo se podrá solucionar el problema, ya veremos hasta dónde son capaces de tomar al toro por los cuernos y responder a tal exigencia.

De lado seguramente quedarán las peticiones de obras, quizá no así la de exigir que sea el Gobernador el garante de las acciones y respuestas de los alcaldes, que simplemente se la han pasado de largo y dando vuelta a muchos temas pendientes de sus comunidades, donde el rezago salta a la vista y dejando en claro que hoy por hoy los ediles, se han convertido en observadores de sus propios destinos.

Y ya dije.