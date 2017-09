Con la presencia de destacados corredores de México y Sudamérica, del 12 al 15 de octubre venidero se realizará, por segunda ocasión la Vuelta Ciclista a Yucatán, donde se espera la presencia de más de un centenar de competidores que darán realce al Estado, considerado como uno de los mejores del sureste mexicano tanto por su cultura como gastronomía.

La organización, a cargo del velerista olímpico David Mier y Terán, dio a conocer que a la justa ciclista se tiene contemplada la presencia de pedalistas de talla internacional como el venezolano Miguel Ubeto Aponte, campeón panamericano en Toronto 2015, quien, a sus 40 años de edad, se perfila como uno de los rivales a vencer.

De la misma manera, por la parte mexicana figuran José Alfredo Aguirre, subcampeón continental en República Dominicana 2017, quien, por su experiencia, ha formado parte la caravana en la Vuelta México y Ruta de Centro en donde ha estado entre los mejores.

También destaca el coahuilense y olímpico en Londres 2012, Héctor Rangel, quien por su fuerza y entrega se ha ganado un lugar en el ciclismo de carretera del país.

Así como el regiomontano Roberto Serrano, noveno en la Copa del Mundo en Cali 2017 y quien ha sido parte de la selección nacional de ciclismo de ruta para las contiendas internacionales de este año.

La carrera se perfila para consolidarse poco a poco como una de las prioritarias en el calendario deportivo de Yucatán, una de las entidades que se ha trazado ser parte del programa nacional de actividades deportivas, no sólo en el aspecto competitivo, sino también en el recreativo para tener una población sana.

Paredes Sale de su Zona de Confort.

El mexicano Jonathan Paredes regresó a Texas, lugar donde ganó la temporada pasada y por fin, en la actual volvió a subir a un podio, lo que le había costado trabajo conseguir al implementar un nuevo clavado en su rutina.

Su segundo lugar en la cuarta parada de la Serie Mundial de Clavados de Altura en el lago Possum Kingdom de Hell’s Gate, le renovó los ánimos, y al colocarse tercero en la clasificación general con 450 puntos, se anima y dice que hay muchas posibilidades de pelear por el título.

Los líderes son los británicos Blake Aldridge y Gary Hunt (460). La penúltima parada se realizará el 16 de septiembre en el famoso puente Stari Most de la localidad de Mostar, en Bosnia-Herzegovina.

El “maestro del estilo” como se le conoce a Paredes en el ambiente de los clavados de altura, habló del cambio en uno de sus clavados desde los 27 metros, en amplia entrevista concedida a Red Bull Cliff Diving World Series de 2017.

Su salto, mucho más complejo de lo que jamás había realizado en la Serie Mundial, es de 4 vueltas y 1 1/2 giro, y explica los motivos de esa modificación.

“Me sentía en terreno familiar durante los últimos cinco años haciendo mis saltos fáciles, pero al final de la última temporada, cuando conseguí mi podio final en Dubai, no estaba satisfecho porque me daba cuenta que en cada competencia tenía que esperar que alguien fallara para poder ganar. Incluso cuando hago saltos impecables, alguien tiene que fracasar para que yo llegue al podio”.

Fue donde Jonathan se dio cuenta que era hora de tratar algo diferente, no sólo para la competencia, “sino para que me sintiera mejor conmigo mismo” Después de Dubai, volví a Madrid y le dije a mi entrenador que este era al salto que quería hacer, y a partir de entonces comencé a aprenderlo.”

Durante la actual campaña tuvo serios problemas para ejecutarlo, pero jamás contempló volver a su anterior lista de saltos más fáciles. “Calculé que, si hubiera realizado mi antigua lista de saltos en esta temporada, con la misma forma de ejecución que la temporada anterior, habría ganado las tres competencias. Es curioso, pero ni siquiera me viene a la cabeza volver a esa zona de confort.

Para decir la verdad, me siento muy cómodo con este salto, creo que sólo es la presión de la competencia, y el nivel que sube demasiado rápido. Ahora tengo 28 años y quiero que se de mi tiempo en la cima pronto, no cuando tenga 30 años. Lo quiero ahora mismo y es probable que eso me ejerza más presión aún”, afirmó.

