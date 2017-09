Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Vaya Oso el que hizo el incorruptible, el que va a misa y se confiesa todos los domingos, el dizque salvador de las almas descarriadas, caro lector ha de decir usted que soy medio exagerado, pero no encuentro palabras para describir a uno de los más nefastos políticos que existen en México, claro me refiero a Andrés Manuel López Obrador, el mismo que se ha empecinado en ser presidente de la república, y que como parte de su gira presidencia que realizo en varios países, en su visita que llevo a cabo en Washington Estados Unidos, en conferencia “ se aventó la puntada de decir que de llegar a la presidencia de la república lo primero que va hacer es acabar totalmente con la corrupción y construir más refinerías para que baje el precio de la gasolina, lo dicho por el Tabasqueño, incomodo a quienes lo cuestionaban en el panel. (Quienes seguramente se preguntaban de cual fumo AMLO, por lo pronto no hubo replica entre los presentes, pues seguramente desconocen de que pata cojea, el gallito feliz.

Y mire caro lector, si que es listo el Mesías de los mexicanos, toda vez que haber dicho esa sarta de mentiras en México, no hubiera faltado quien lo increpara para decirle que su propuesta es buena y que si piensa acabar con la corrupción debería de empezar por él y el sequito de políticos que han vivido del erario público bajo el manto protector de él, solo hay que recordar al señor de las ligas el tal Bejarano y su grupo de recaudadores por citar algo. Pero eso es lo que menos le importa a AMLO, pues el sueña con ser presidente de la república y lo que digan, piensen en él, poco le importa.

En donde ya se “prendieron los focos es en Coacalco, esto luego de los rumores que han corrido en el sentido de que Roberto Ruiz Moronatti, ex presidente municipal de este municipio, amenaza con buscar por segunda vez la alcaldía”, seguramente al político coacalquense ya se le olvido que dejo en bancarrota la presidencia municipal, aún y los trabajadores y empleados lo recuerdan, y no muy bien, dado a que durante su gestión les llego a deber hasta cinco quincenas, amén de no darles su aguinaldo y prestaciones sociales a que tenían derecho durante los fines de año, otra de sus gracias de Ruiz Moronatti es no haber pagado la luz motivo por la cual CFE le cortó el suministro eléctrico, por lo que tuvo que alquilar una planta de luz, sin contar los leudos, en suma el simpático ex alcalde Roberto dejo un adeudo de al menos 600 millones de peso. ¿Y así quiere ser presidente municipal de Coacalco por segunda vea vaya descaro?

En Ecatepec, el aún presidente del comité municipal del PRI, Guillermo Fragoso Santana, se ha “convertido en pieza de ornato”, ya que decir de la militancia priista, el PRI está a punto de naufragar, dado que Fragoso Santana, poco o nada hace para sacar a flote el barco que está a punto de hundirse, dado a que la mayoría de los priistas no lo toma en cuenta, amén de que carece de un programa que armonice con las actividades partidistas que por años se han realizado y que ha permitido fortalecer a nuestro instituto político, es decir no existe un liderazgo que conlleve al partido llegar unido de cara a las elecciones del 2018, dicen las huestes del tricolor.

Ya faltan pocos días para que se sepa si el doctor Eruviel Ávila Villegas, habrá de participar en la contienda electoral para elegir al nuevo presidente de la república. El cual como en repetidas ocasiones lo ha dicho a los cuatro vientos nuestro brujo de cabecera, el todavía gobernador del Estado de México, está más que puesto para buscar la candidatura a este honroso cargo, que de hacerlo seguramente contara con todo el apoyo de la ciudadanía. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).