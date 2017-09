Por: JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

QUE lamentable que los mal llamados maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no se cansen de causar daño a la niñez oaxaqueña y que poca…manera de tratar de disfrazar sus actos, pese a que se atrevieron a hacerlos hasta por escrito.

Tras el sismo del pasado jueves 7, que afectó severamente a varios estados, principalmente a Oaxaca y causó la muerte de 76 personas en esa entidad, la Secretaría de Educación Pública dispuso que fueran revisadas las 13 mil escuelas de la entidad, ya que en gran parte de los planteles se registraron considerables daños.

A una semana del terremoto, aún permanecen cerradas mil 700 escuelas de educación básica de Juchitán, el municipio más afectado, y del resto del Istmo de Tehuantepec.

Fuera de caprichos y necedades, tratando de evitar lo que ya se dio, como es la Reforma Educativa, lo que es urgente es que se revise la infraestructura de los planteles, en qué estado se encuentran y una vez que se establezcan con precisión las afectaciones, saber si pueden regresar a clases un millón y medio de alumnos, aproximadamente, de educación básica.

Pero como de costumbre, los líderes de dicha sección ya comenzaron a causar problemas.

El secretario técnico de la nefasta sección, PORFIRIO GUTIÉRREZ, firmó una circular en la que ordena que no se permita el paso a las escuelas a los supervisores de la SEP, “porque están en resistencia”.

El papelucho, con faltas de ortografía, sintaxis, redundancias y problemas de puntuación, que demuestra la preparación de los “maestros”, señala:

“Por acuerdo de nuestro máximo órgano de dirección de la Asamblea Estatal, con respecto a la mal llamada Reforma Educativa y toda vez que nos mantenemos en resistencia comunico lo siguiente: No permitir la entrada del personal que envió el Consejo Nacional de Fomento Educativo y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a las Escuelas, Supervisiones, Jefaturas de Zona o Sector, es importante que dicha información se difunda a los Directivos Supervisores, Jefes de Sector, Jefes de Zona, cuadros intermedio y personal de base, a través de la representación sindical y oficial de nuestro movimiento. Los exhorto a cumplir con responsabilidad este llamado para fortalecer al movimiento democrático magisterial” (sic).

Ante tal postura, el titular de la SEP, AURELIO NUÑO MAYER, lamentó la posición de los disidentes, a los que instó a permitir al paso de los supervisores a la escuela, remarcando el daño que se está causando a un millón 300 mil alumnos, pero no hubo respuesta.

Esa postura, sin duda, retrasará el proceso urgente de reconstrucción, además de que afectará aún más la educación de los niños y niñas de esta entidad.

En el colmo de la desfachatez, pese al documento que firmó, el tal PORFIRIO negó que se impida el paso a los supervisores.

Aceptó que sí se está difundiendo una circular, pero no es para no dejarlos entrar, sino para advertirles que deben ingresar acompañados “por la comunidad educativa”, que no son sino los maestros de dicha sección.

“Pueden pasar, siempre y cuando sea en coordinación con los padres, con los alumnos, no es que tengamos que darles permiso, sino que tiene que estar presente toda la autoridad educativa”.

Pero para PORFIRIO y su gente no hay ningún problema, ya que dicen que desde que ocurrió el sismo, ellos recorrieron las escuelas, con lo que están coadyuvando, no impidiendo el ingreso”, dijo.

¿Y cómo para qué? Porque, obviamente ellos no han podido reportar nada ya que no son sismólogos, ingenieros, arquitectos o expertos en la materia; en lo que si son especialistas es en vandalismo, bloqueos, tomas, sabotajes y eso es lo que menos necesita Oaxaca en estos momentos.

Y mientras tanto los pequeños siguen sin clases, en uno de los estados con mayor retraso educativo, gracias a esa clase de, dizque, maestros.

¿Hasta cuándo?***LOS NIÑOS SON SERES INOCENTES, VULNERABLES, POR LO QUE DEBE PRESERVÁRSELES DEL MUNDO DE LOS ADULTOS, PARA NO CONTAMINARLOS.***AU REVOIR.