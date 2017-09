…de México; Señalan María Malo y Jacobo Bachrach

Así lo consideran la Miss y Mister estado de México

Por: JOSE CARLOS O’FARRILL HERNANDEZ

VALLE DE MEXICO.- Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Miss Estado de México y a Mister Estado de México, a María Malo y a Jacobo Bachrach, respectivamente y empezamos con la siguiente pregunta:

José Carlos O’ Farrill- Cómo fue esta experiencia que vivieron para esta selección, el pasado 31 de agosto?

María Malo.- Pues con muchos nervios, con mucha emoción, con mucha adrenalina, con mucha confianza en ti mismo y felicidad en ver a tus seres queridos apoyándote, fue un reto muy grande que cumplimos todas, porque todas fuimos ganadoras, aunque fue una la representante.

JCO.- Hubo primero, segundo y tercer lugar?

MM.- Si, así fue

JCO.- Tú estabas preparada para felicitar a otra persona si resultaba ganadora?

MM.- Claro que sí.

JCO.- La familia Cumplió y el lugar estaba lleno?

MM.- Si, fu una experiencia fantástica.

JCO.- Jacobo, el ambiente era igual que el de las damas

Jacobo Backrac.- Si, muy similar, la parte de entrenamiento, como caminar o sonreír, fue una experiencia agradable, yo soy licenciado en Derecho, soy litigante y esta oportunidad se dio, logré buenos resultados en el municipal y ahora en el estatal fue elegido por un jurado, el segundo y tercero lugar, también muy bien, me llevo bien con todos y en el nacional vamos con todo.

JCO.- Y en este caso, también había el reto de links y multimedia?

JB.- Si, fue exactamente el mismo, la competencia fue intensa y sobre todo el deportivo.

JCO.- Cómo se vivió este reto?

JB.- Bueno, no sólo fue el deportivo, fue funcional de hacer lagartijas, bicicleta, de mucha resistencia, el cual quedé en tercer lugar, había compañeros con una condición impresionante, pero ya en la tarima fue otra cosa.

JCO.- Cuál fue el reto más grande que viviste en este concurso?

JB.- En principio el reto multimedia, al inicio lo dejé, porque mi mare falleció, y al último en dos semanas, semana y media, me puse las pilas con el asunto de compartir, fotos, gente y boletos y tuve una buena participación, quedando en un tercer o cuarto lugar, en ese asunto de los like`s; realmente no le puse mucha atención a ese asunto ya que fue al último.

JCO.- Tú estabas representando a Naucalpan?

JB.- Si, yo he vivido siempre en Naucalpan, en Satélite, en la Concordia y un tiempo en Echegaray.

JCO.- Qué recomiendas del Estado de México?

JB.- Tres cosas, Teotihuacan, las cabalgatas en La Marquesa y hacer deporte en el Centro Ceremonial Otomí.

JCO.- Cómo decides participar y ser Mister Estado de México?

JB.- Bueno… me convencieron, tienes la altura, el porte, caminas bien y finalmente decidí participar. Fueron dos amigos quienes me animaron a estar en este concurso, y dije bueno no pierdo nada, está bien yo tengo actualmente trámite parado en la Procuraduría General de la República, trabajé ahí, me dieron la promoción, pero se complicaron las cosas, por temas de evaluaciones y se saturó el Centro y no tuve tiempo libre. Litigué un tiempo y me di un tiempo a mi. Entonces me aventé y aquí estoy.

JCO.- Muy bien y ahora qué sigue. Cómo es el proceso de selección para ser Mister México o Miss México?

María Malo.- Pues por ahora lo único es seguir preparándonos, seguir entrenando fuerte y nuestras debilidades hacerlas fortaleces y pues echarle muchas ganas.

JCO.- Cuáles son tus debilidades?

MM.- Por ejemplo, yo me lastimé la rodilla, entonces se me está complicando algo el ejercicio, pero estoy en rehabilitación y le estoy echándole muchas ganas para poder hacer mejores retos deportivos.

JCO.- Qué te pasó, cómo te lastimaste?

MM.- Me caí de unas escaleras, hace como mes y medio, no es reciente.

JCO.- Te afectó ahora para el concurso?

MM.- Pues me afectó en todo, tenía que usar rodillera y a pesar de que estuve lastimada en el reto deportivo quedé en 4º lugar y estoy orgullosa de eso.

JCO.- Y para ti Jacobo, cómo vienen las cosas?

JB.- Bueno, ahora vienen los chicos más fuertes, representantes de cada estado, va hacer interesante la convivencia con todos los chicos, va a ser buena, van a ver retos deportivos a nivel nacional. Va a ver reto multimedia, y eso va hacer una suma de puntos para llegar a la final.

JCO.- Reto de talento, qué es eso y cuál es el tuyo?

JB.- Realmente mi talento es el deporte, juego golf, futbol, me encantan los funcionales, correr todas las carreras y me encanta el ejercicio, pero como no aceptaron esa parte, tuve que cantar. Me declaro cantante de baño y ahora estoy en clases de canto, tengo que afinarme y hacer un buen papel en ese reto multimedia.

JCO.- En qué área musical te vas a enfocar?

JB.- Yo creo que ranchera.

JCO.-. Y tú María?

MM.- Yo n el reto talento, leí un poema que escribí hace como un año, me gusta escribir.

JCO.- Y podrías compartir algo de ese talento?

MM.- Mejor para otra ocasión.

JCO.- Jacobo, supongo que tienes apoyo de amigos y familiares. Tienes novia?

JB.- No, actualmente no. Hace poco terminé con ella.

JCO.- Están buscando representar un país.

JB.- Si, claro!

JCO.- Si hay que tener mucha sabiduría sobre lo que vas a proponer por tu país, es decir, cuando propuse mis ideas para ayudar a mi estado, fueron coherentes, las que sí se pueden hacer.

JCO.- Qué propusiste?

JB.- Propuse incentivar el deporte a través de carreras, evidentemente se van a cobrar y que ese dinero se van a donar a fundaciones, con asuntos de nutrición cáncer de mama, entre otras y trabajar de la mano con la que fue candidata independiente a la gubernatura, Teresa Castell, con la ayuda de las micro y macro empresas de las mujeres, esa es una de las propuestas que hice y que ceo que sí se puede hacer.

JCO.- Tu estabas con Teresa Castell?

JB.- Si, yo le ayudé, a los 21 años fui candidato a diputado independiente, estaba en la carrera, mis maestros me ayudaban, pero son cosas que te hacen crecer y sobre ello trabajas.

JCO.- Hoy como abogado es inherente, va de la mano con la política. En cuanto al país, tres cosas que tu recomendarías de México.

JB.- No somos tacos ni narcos hay muchas cosas que somos los mexicanos, de ejemplo la gastronomía, tenemos las mejores playas del mundo, muchas ciudades que no le piden nada a las capitales del mundo. Es un error hablar de un país sin conocerlo.

JCO.- Qué piensas de las personas que critican este tipo de concursos?

JB.- Primero hay que enterarse un poco más para poder opinar del mismo, todas las opiniones son válidas, si son críticas constructivas es mejor y las personas que hablan por criticar una forma mala, pues hay que poner oídos sordos.

JCO.- En redes sociales te criticaron?

JB.- Si claro, pero está bien. Cuando uno gana fui criticado en redes sociales.

JCO.- María había diez concursante qué pasó?

MM.- Al final una se retiró, fue Mis Valle de Bravo, y quedamos nueve, nueve amigas al final.

JCO.- Finalmente, cuándo será el siguiente certamen?

JB.- El de hombres será en octubre y la concentración será el catorce de ese mes, arrancamos en Guadalajara y le echamos todas las ganas del mundo.

JCO.- Y para mujeres la fecha es la misma?

MM.- No, será en febrero del próximo año y está por confirmarse la fecha.

JCO.- Jacobo, ya tenías la experiencia de interactuar con personas con cáncer?

JB.- Bueno, esa experiencia, dentro del certamen, dentro de la final, no lo hice, fue iniciativa de mi madre, sin embargo te diré que todos los años visito un centro de niñas cieguitas, y es interesante la convivencia, les llevo en diciembre piñatas, dulces y convivo con ellas.

Esa labor social, debería de ser acción de humanos con humanos.

JCO.- Hubo un cambio en el antes y después de este certamen?

MM.- Claro que sí, independientemente de todos los aprendizajes, de todos los detalles físicos que pulieron en nosotros, a mí me dio más confianza y una visión más amplia de la capacidad que tengo.

JB.- Creo que al igual aprendí muchas cosas, en la parte externa sigo siendo el mismo, sigo siendo esa persona elocuente, sonriente, feliz y honrar a los seres queridos que tenemos en el cielo o donde quiera que estén.