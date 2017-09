El equipo mexicano de sable integrado por Natalia Botello, Abigail Valdez, Diana González y Dara Villa, ocupó el segundo lugar en la Copa del Mundo, categoría juvenil, que se realizó en San José, Costa Rica.

México se quedó con el metal de plata al perder la final por apenas un punto (45 a 44) con Estados Unidos, que, de esta manera, subió a lo más alto del podio; el tercer puesto fue para Japón.

Con este resultado, México sumó dos medallas, luego que Botello se apoderó de la presea dorada de manera individual.

En tanto que sus compatriotas Dara Villa, ocupó la posición 11, seguida de Abigail Valdez en el 13, y Diana González, 15.

Por otra parte, Diego Marroquín competirá este fin de semana en el Torneo Satélite de Amsterdam, Holanda en la modalidad de florete, donde tendrá rivales como el belga Stef de Greef, el canadiense Alex Lim, el colombiano Daniel Pinto y danés Thomas Lerche Berg, entre otros.

En ese evento también estará Josué Morales, en el sable, y algunos competidores que participarán son el australiano Jadryn Dick, el austriaco Karl Friedrich Flick, el checo Jan Hoschna y el alemán Lukas Rueller, por citar algunos.

Oro y Bronce en Rotterdam

Una medalla de oro y otra de bronce consiguieron los participantes mexicanos en la categoría por edades, al concluir la Gran Final de la Unión Internacional de Triatlón en Rotterdam, Holanda.

La medalla de oro, en distancia sprint, correspondió a Plácida Villegas (de 60 a 64 años) con crono de 01:16:40, para dejar con plata y bronce a las británicas Anne Hughes y Mary Derrick quienes cruzaron la meta en 01:25:19 y 01:27:53, de manera respectiva.

En de 25 a 29 años, Luis Oliveros se quedó con el bronce en 01:06:24; oro para el britanico James Dean 01:04:34 y la plata se la llevó el francés Thibault Catalot 01:06:18.

Los mexicanos Luis de la Vega y Julián Gutiérrez concluyeron en quinto y octavo sitio, de manera respectiva.

Una buena actuación de Cruz Meneses (01:07:59) al ubicarse sexto en (de 45 a 49); ganó el italiano Alfio Bulgarelli (01:05:54).

En distancia olímpica destacó el cuarto lugar de Andrea Sánchez (de 20 a 24 años) con tiempo de 02:13:57. Oro para australiana Madi Roberts 02:10:44.

Dunia Gómez también quedó cuarto (de 30 a 34 años) con crono de 02:13:56 y la vencedora en 02:08:51 fue la británica Michelle Willcocks.

Tri sub 17 en Suelo Español

La selección mexicana de futbol sub 17 ya se encuentra en la ciudad de Marbella, donde llevará a cabo la última parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo de la categoría India 2017.

Luego de 18 horas de viaje, el cuadro que dirige Mario Arteaga llegó a la Costa del Sol, donde afinarán los últimos detalles de su funcionamiento de cara a su primer cotejo.

Durante su estadía en suelo ibérico, el cuadro de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) disputará partidos amistosos frente a Málaga, España sub 17, Corea del Sur sub 18 en dos ocasiones e Irán sub 17.

México sub 17 está ubicado en el Grupo F de la justa mundialista junto con Irak, Inglaterra y Chile, a los que enfrentará el 8, 11 y 14 de octubre, respectivamente.

