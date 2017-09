Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Tras la inauguración del edificio del Comité Municipal del PRI en Ecatepec, “se presagian negros nubarrones.” Y caro lector se preguntará ¿Por qué?, pues nada que entre los pocos invitados que asistieron al evento, no faltó quien notara la ausencia de varios de los diputados federales y locales, además de la clases política, así como líderes vecinales y de opinión además de ex presidente del comité municipal, de priistas que por décadas han militado y trabajado por el tricolor. En este sentido corrieron varias versiones que el aún presidente del Comité Municipal, Guillermo Fragoso Santana, se le olvido enviar las invitaciones, otros despistados que el aún líder priista luego de la derrota que tuvo el partido en las pasadas elecciones del 4 de junio, para no ser cuestionado por su incapacidad que mostro durante el proceso, ha preferido guardar las formas y evitar cualquier roce con las huestes del tricolor de ahí que muy poco asista a los eventos públicos.

Empero la militancia priista y con sobrada razón se están preguntan. No será que Guillermo Fragoso pretende crear “El Club de Tobi”, que este integrado por personas de toda su confianza, gente que pueda manejar a su antojo, porque de ser verdad todo lo que se rumora. Estaríamos en la antesala de ver un PRI, dócil, alejado de la gente, un partido sin rumbo fijo, en pocas palabras un PRI, derrotado antes de que se lleven a cabo las elecciones del 2018. Y esto gracias a que este instituto político carece de un auténtico liderazgo, alguien que realmente se ponga la camiseta y lo saque del fango en que está sumido. Son ingredientes que políticos y hasta líderes vecinales cuentan pero que no son tomados en cuenta, ya que el PRI le apuesta a tener entre sus filas a políticos como Guillermo Fragoso, que no hacen nada, pero como estorban.

Ya entrado en gastos, caro lector le cuento que para la renovación del ayuntamiento de Ecatepec, cada vez son más los tiradores que buscan la silla municipal, toda vez que entre los posibles “sacrificados a este cargo de elección popular como en la viña del señor hay de todo”, por citar algo, Inocencio Chávez Reséndiz, actual diputado local por el 42 distrito, que desde el inicio de su gestión viene trabajando a todo vapor para mejor el entorno urbano de su distrito y por ende elevar la calidad de vida de sus representados. El que también se ha distinguido por trabajar las 24 horas del día en pro de llevar beneficios a sus correligionarios es el diputado local por el 22 distrito Isidro Moreno Arcega, que con su trabajo se ha ganado el respeto de la ciudadanía toda vez que las personas que requieren de su apoyo para sus comunidades siempre encuentran respuestas a sus demandas.

Entre la lista de suspirantes se encuentra también Luís Felipe Vázquez, diputado federal, al que por cierto los vecinos dicen que lo andan buscando para pedirle una foto, en virtud de que el legislador desde que es diputado por el distrito 17 ha brillado por su ausencia. Tasio Ramírez diputado local plurinominal es otro de los aspirantes al gobierno local, de él no se puede decir nada ya que son pocas las ocasiones que la gente lo puede ver en Ecatepec. Del mismo modo han corrido rumores que Pablo Bedolla López, ex presidente municipal de Ecatepec y de oscuros recuerdos entre los ecatepequenses, buscara por segunda vez la alcaldía, sobre este político por tener mucha tela de donde cortar, dado a su administración fue de las más grises y que merecen que les demos más espacio, en las próximas entregas daremos a conocer su curricular, que por cierto no será nada agradable. Este columnista expresa su más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos en el Sismo de 7.1, que se registró en la capital del país, así como en el Estado de México, Puebla y Cuernavaca. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).