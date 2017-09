El Sindicato de Trabajadores, rechazó el dictamen señalándolo de “hecho al vapor” y solicitaron un peritaje “serio y profesional, por parte de “profesionales”; estudiantes recolectan víveres para damnificados

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- A pesar de que el Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Sergio Barrales Domínguez había indicado que este jueves debían de reiniciar clases en dicho recinto, esto después de que un perito dictaminó que las estructuras de diversos inmuebles a pesar “de tener algunas cuarteaduras” no representaban peligro alguno, pues simplemente los alumnos se dedicaron a recolectar víveres e irlos dejar a Puebla y Morelos, en tanto que el Sindicato de Trabajadores de la UACH, rechazó el dictamen señalándolo de “hecho al vapor” y solicitaron un peritaje “serio y profesional, por parte de “profesionales”.

Sobre el peritaje realizado por parte del perito Pascual Gómez López se indica que fueron revisados alrededor de 16 inmuebles de la UACH, por lo menos los más importantes y donde se reúne más gente. Sin embargo, para los sindicalizados esta revisión por una parte fue mínima de acuerdo al número de edificios que hay en la universidad y por otro para los inconformes, fue un peritaje “hecho al vapor”, sin un fin específico y sólo para avalar la determinación del Rector de regresar a clases, a pesar de que el gobierno mexiquense había determinado no regresar a clases este jueves y a pesar de que en el caso de la autonomía de Chapingo, existen “serias dudas sobre la resistencia de las oficinas, laboratorios y aulas”.

El Comedor principal, 11 dormitorios, 5 edificios, la unidad médica, la biblioteca central, entre otros, fueron revisados por este equipo de peritaje, en donde según el dictamen n representa peligro alguno. Sin embargo, para los inconformes el trabajo dejó mucho que desear y en un tiempo “record”, lo que no es “profesional” por lo que solicitaron un trabajo “profesional e incluso realizado por protección civil”.

Por su parte, cientos de alumnos de Chapingo desde el día del sismo se han abocado a recolectar víveres y formar brigadas para ir a apoyar a la zona de desastre lo que hace que más bien el alumnado esté dedicado a apoyar a estos estados, debido a que al ser una universidad de índole netamente agrícola, la mayoría de ellos viene de diversas entidades de la República Mexicana, sin dejar de lado a Puebla y Morelos, por lo que muchos estudiantes se han dedicado a esta situación.

Debido a estos asuntos y aunque no de manera oficial, prácticamente las labores académicas fueron suspendidas por lo menos buena parte de la mañana, en tanto el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH) mostró su inconformidad por las decisiones “arbitrarias” del Rector y en otro caso por el dictamen de forense que a decir de los líderes sindicales “fue al vapor y no representa lo que se ve en algunos edificios de la UACH”, que aunque lo reconoce el propio dictamen señala que no representa peligro, aunque para los trabajadores o es así.

Finalmente, se espera que este viernes Chapingo vuelva a la normalidad con sus labores cotidianas de clases e investigación. Sin embargo, los trabajadores requieren sea realizado otro peritaje incluso con protección civil para determinar a ciencia cierta sí existe peligro o no estar dentro de algún edificio que pudiera tener –dicen ellos-, daños graves.