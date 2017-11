Con el partido México contra Cuba iniciará el próximo jueves la actividad del grupo C de las eliminatorias de las Américas para la Copa del Mundo FIBA China 2019, programada del 31 de agosto al 15 de septiembre del año 2019 y que otorgará cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Los 12 Guerreros recibirán a la escuadra caribeña en el Domo de la Feria en León, Guanajuato, mientras que la quinteta estadounidense recibirá a su similar puertorriqueño en la arena CFE de Orlando, Florida, los otros dos integrantes del pelotón C.

Entre los convocados destacan los mundialistas Héctor Hernández, Pery Meza y Paul Stoll, el regreso de Marco Ramos y harán su presentación en el conjunto mexicano Alejandro Villanueva y Jonatan Machado.

Las ausencias por estar con sus equipos en el extranjero, son; Paco Cruz, Alex Pérez, Jorge Gutiérrez y el lesionado Gustavo Ayón.

El equipo será dirigido por Ramón Díaz, asistente de Sergio Valdeolmillos, quien no asistirá en los primeros dos encuentros eliminatorios, contra Cuba (21:00 horas) y el próximo domingo (16:00) en su visita a Estados Unidos en el Field House de Greensboro, North Carolina.

La clasificación de América para la Copa del Mundo consta de dos etapas, la primera con 16 equipo divididos en cuatro grupos: A.- Uruguay, Panamá, Argentina y Paraguay; B.- Chile, Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que en el D figuran Canadá, República Dominicana, Islas Vírgenes y Bahamas.

De esta fase avanzarán 12 escuadras a la segunda fase eliminatoria que iniciará el 13 de septiembre, de la cual surgirán los siete representantes por el continente americano para China 2019.

Los otros encuentros de los 12 Guerreros, son: México vs Puerto Rico y Cuba vs México (23 y 26 de febrero), México vs Estados Unidos y Puerto Rico vs México (28 de junio y 1 de julio).

México recibe a los cubanos en el bajío, y así da inicio su cruzada para poder asistir a los JO de Tokio 2020.

Posteriormente los 12 guerreros se medirán ante los puertorriqueños y los gringos, a los que buscarán vencer y así avanzar a la segunda fase eliminatoria.

Norte Vence al Sur

Con un jonrón solitario del mexicalense José Amador en la séptima entrada, la selección del Norte venció por 3 a 1 a la del Sur, en el Juego de Estrellas de mitad de la temporada 2017-2018 en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Ante cerca de ocho mil espectadores en el Estadio Emilio Ibarra Almada de esta ciudad, Estrellas del Norte se llevó este triunfo sobre las del Sur, pese a que conectó ocho imparables, uno menos que sus rivales.

El cuadrangular de Amador fue el decisivo para darle la victoria a los “norteños”, ya que puso en ese momento del duelo un pizarrón de 2 a 0 a su favor, en una ventaja que ya no se perdió en lo que restó del partido.

De forma previa, en el cuarto inning, el toletero puertorriqueño Jovan Rosa, con un elevado de sacrificio, había remolcado el 1 a 0 en favor del Norte.

Después del jonrón de Amador en el séptimo tramo, vino a la caja de bateo Alejandro Flores para pegar el sencillo productor del 3 a 0 para la selección norteña.

Los del Sur evitaron al menos la blanqueada en este “juego de celebridades” del circuito invernal de pelota, en la novena entrada, luego que Amadeo Zazueta pegó un sencillo productor del 3 a 1 final.

El relevista José Manuel López (1-0) se llevó la victoria, con apoyo en el rescate del estadounidense Daniel Moskos (1), en lo que fue un desfile de nueve pitchers por la novena del Norte.

En tanto, el relevista Luis Iván Rodríguez (0-1) cargó con la derrota para la selección del Sur, también con una pasarela de nueve lanzadores.

Esta semana arrancará la segunda vuelta de la campaña 2017-2018 del circuito invernal de pelota, con los cuatro partidos de la respectiva jornada.

El equipo que representa a la zona norte, venció a los del sur en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Pacifico.

Un jonrón solitario de José Amador, amarro el triunfo para los norteños.