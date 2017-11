Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Tal parece que el PRI no ha aprendido la lección o hay quienes dicen que de plano, está planeando su derrota en los comicios del 2018, en lo que están en juego, la Presidencia de la República, diputados federales, locales y la renovación de los 125 ayuntamientos del Estado de México sin faltar algunas gubernaturas en distintos estados del país. Sin embargo hoy vamos a comentar lo que sucede en el municipio de Tecámac, donde los priistas, “requieren de una limpia con pirul” caro lector seguramente se preguntara ¿Por qué?, bueno resulta que en días pasados el tricolor nombro a nuevos delegados locales en los distritos que conforman el territorio municipal.

Cabe señalar que dichos nombramientos no tendrían de nuevo, ya que dicho instituto político, como parte de las acciones partidistas que tiene para el próximo año, es precisamente fortalecer la estructura del partido. Es de hacer notar que los nombramientos de los citados delegados algunos cuentan con bastante experiencia en estos menesteres. Empero para los priistas no es de todo rosa, con el nombramiento de Mauricio Herrera, ex contralor en la gestión de su padrino político, Pablo Bedolla López, y en la que fue duramente criticado dado a que el tal Mauricio Herrera, la área a su cargo, se destacó por tener un numeroso número de trabajadores ¿Qué hacían quién sabe?, pero el hecho es que la nómina en esa área fue bastante abultada.

Es de hacer mención, que hablar de Mauricio Herrera es hablar de un político que en los cargos que ha ostentado, por lo regular no ha dado buenos resultados, pues no hay que olvidar que ya estuvo también por mucho tiempo como delegado del PRI en Netzahualcóyotl. Y que hizo, nada, así como entro salió, pero ahora lo envían como flamante delegado a Ecatepec, pobres priistas que hicieron para merecer a políticos con nula experiencia. Pero que el PRI lo premia.

Ahora vanos a lo que sucede en Ecatepec, les comentó que el que anda como pez en el agua, es Fernando Vilchis, que aspira la presidencia municipal de esta localidad, para lo cual taxistas y microbuses del transporte público, algunos ya portan la leyenda “Fernando Vilchis presente”, y hay quien se pregunta ¿Eso no es precampaña anticipada?, será que las autoridades electorales no se dan cuenta. Sin embargo no pasa nada, solo hay que recordar que la ex candidata de Morena Delfina Gómez, hizo exactamente lo mismo, y nada le hicieron es más regreso nuevamente como diputada federal, ya con fuero menos la van a llamar a cuentas, como dice un refrán popular a toro pasado, de ahí que la ciudadanía ahora vea a las autoridades electorales como verdaderas figuras decorativas. Quienes han seguido de cerca la carrera política del cuarto regidor de Ecatepec, Juan Medina Hernández, estos nos comentan que el representante popular de extracción priista, le ha puesto el acelerador la gestión social que viene realizando a favor de sus representados, toda vez que lo han visto realizando giras de trabajo para escuchar las peticiones de los vecinos. Eso habla bien del también presidente de la Confederación Estatal Ciudadana José María Morelos y Pavón, Medina Hernández.

Cambiando de tema, ahora vamos lo que pasa en la Ciudad de México, en especial en el transporte colectivo metro, seguramente amable lector habrá de recordar que en cada estación se podía ver a varios elementos de la policía bancaria, cuya presencia brindaba seguridad a los usuarios de este medio de transporte. Lo que ahora no sucede, solo hay que ver que en las estaciones del metro los elementos policiacos brillan por su ausencia, lo cual es aprovechado por los delincuentes, que de manera impune se suben a los vagones para pedir dinero a los pasajeros y esto los delincuentes lo realizan en cada vagón, es decir se bajan de uno y se suben a otro. Lo que para los usuarios resulta extraño, pues si no hay elementos, entonces para qué sirven las cámaras de vigilancia, ¿será que no sirven y están de adorno? El asunto estriba que el jefe del gobierno de la Ciudad de México, y aspirante a la presidencia de la república, Miguel Ángel Mancera, si es que lo deja Ricardo Anaya, pues ambos pertenecen al llamado Frente Ciudadano por México, que de ciudadano no tiene nada, en repetidas ocasiones como bombos y platillo ha anunciado millonaria inversión para el metro, ¿posiblemente lo hace para justificarse ante la ciudadanía que si esta trabajado? (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves)