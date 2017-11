La inteligencia tiene su valor en tiempos de campaña

Por: SAUL HERNANDEZ

NUEVAMENTE LAS autoridades lo hacen y de qué manera, el anuncio con respecto al aumento del salario mínimo, que aún queda a deber, y por mucho, prácticamente ya obligó al ajuste de precios anticipados a muchos productos, por lo que veremos una cena navideña poco alentadora, si pensamos en cómo se moverá el peso ante el inicio del año, que tampoco se escucha nada bien.

Cabe señalar que el aumento del gas y la gasolina ha venido a desequilibrar en gran parte el gasto corriente de la clase trabajadora, mima que ahora pareciera que deberá ya de dejar de usar cinturón, porque ya no se le puede hacer un hoyo más.

Todo ello obliga, sin duda, a la sociedad a mantener una forma de vida, que por lo regular es cada día más austera, en comparación con los millonarios recursos que se asignan la autoridades de todos los niveles, porque aquí no sólo los legisladores o magistrados, tal vez porque son los que encabezan la lista en conjunto con el Presidente y los Gobernadores, no, aún faltan esos aumentos que van en cascada y que reciben secretarios, subsecretarios, directores, jefes de áreas y de departamentos, sin olvidar claro, a los ediles, sus gabinetes y directores.

Es decir, es una derrama de dinero como si se lo merecieran, ese es el punto, porque a final de cuentas, no se está contra los aumentos salariales, siempre y cuando se lo ganen de manera efectiva, sin embargo como están las cosas, donde no se ve progreso ni desarrollo de ningún tipo, es una grosería que a parte de que no hacen más allá de lo que debieran para poder alcanzar mejores niveles de vida, que se supone para eso están, todavía hay que pagarles más, como si realmente se lo merecieran. Eso es el colmo o una burla para la clase trabajadores o mejor dicho, para el sector obrero, porque también eso de “clase”, ya no existe.

Es así como se observa un cierre de año poco alentador, y lo peor, es que la mentada cuesta de enero, será aún más empinada que de costumbre, ante lo que ya algunos señalan y especulan un alza fuerte en el precio de la gasolina, así que habrá mejor ser precavidos y no tan derrochadores para estas fiestas decembrinas próximas.

Claro que tampoco hay que olvidar el ambiente político que se caldea más rápido de lo que muchos se imaginan.

Ya por ahí se empiezan a barajar nombres, pero sobre todo estructuras, es decir, dentro de lo que consideran como requisito para poder pugnar por un puesto de elección popular se encuentra, primero que tenga ya un historial de trabajo, que no precisamente negro, como muchos señalan; que tenga una estructura considerable para poder apostar a una movilidad estratégica que le ayude, quizá, a garantizar un triunfo en las urnas y, por último, y lo más importante, que tenga los suficientes recursos como para poder garantizar una participación digna que en verdad ayude y refrende todos los puntos que se tratan en una elección.

Difíciles requisitos sin duda, pero no imposibles, es ahí donde muchos se preguntan si en verdad era necesario formar cuados, de nada hubiera servido contar con personas capaces, inteligentes y de buen decir, que pudiese convencer de mejor manera a una sociedad con sus actos y buen nombre, eso entonces, no lo es todo. Así se vive la política hoy en dia.

Y ya dije.