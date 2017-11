Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“Se derrumba la monarquía, del todopoderoso priista Aarón Urbina Bedolla”, cabe recordar que a través de esta columna en su oportunidad dimos a conocer que el tres veces presidente municipal y tres veces diputado de Tecámac, en el pasado proceso electoral, “el Judas moderno” como responsable de sacar adelante los comicios en varios municipios del Valle de México, entre ellos Ecatepec, Coacalco, Tultitlan, entre otros, dichos municipios sufrieron estrepitosa derrota en manos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyos resultados adversos fueron considerados históricos dado a que nunca se había visto algo así, debido a que cuenta con un padrón electoral bastante considerable que en su mayoría han sido priistas por décadas.

Sin embargo, ahora las cosas fueron diferentes, y muchos se preguntaban ¿Qué había pasado?, pues nada que el arrogante ex alcalde de Tecámac, (jugo con dos cartas, el PRI y Morena), pero según los expertos más con Morena, de ahí la derrota del PRI. Déjeme le cuento caro lector que el que vino a encuerar al extrovertido político Urbina Bedolla, fue el Consejero Nacional de Morena, Emilio Ulloa, que ha puesto “el grito al cielo”, al señalar que el simpático Urbina Bedolla, está presionando para que sean tomados en cuenta en los comicios para elegir diputados federal y locales, así como presidencia municipal, a sus parientes y cercanos colaboradores, esto a cambio de los favores que le brindo a Morena, por su parte Emilio Ulloa ha dicho que no cederá a los chantajes del priista. Hay quien dice que el hecho de que Aarón Urbina haya vendido caro su amor”, le podría traer serias dificultades al interior del PRI partido al que le deber haber vivido por muchos años de la ubre presupuestal. Es de mencionar que la clase política y los priistas, ya han empezado a marcar su línea y no quieren saber nada que huela a Aarón Urbina.

Por otra parte habitantes de Ecatepec nos enviaron un correo para darnos a conocer, que en fechas próximas lanzaran la convocatoria para invitar a las colonias que quieran participar en el concurso de que colonia tiene más baches, que colonia en sus calles y avenidas tiene más basura. Los requisitos son, que los vecinos se den a la tarea de contar cuantos baches hay en sus comunidades, así como que calle y vialidad tiene más basura; el Primer premio será que entre todos los participantes cooperen para bachear su comunidad, el segundo premio, convocar a los habitantes para que de manera conjunta barran la comunidad con más basura, además de pagar el pasaje para que acudan a la dirección d infraestructura para gestionar apoyos para sus comunidades. Claro si tienen suerte de que los escuchen.

A partir de este primero de diciembre darán inicio los informes de gobierno que realizaran los presidentes municipales del Estado de México, con lo que respecta al Valle de México, trascendió que existe la posibilidad de que un alcalde una vez que cumpla con su deber de rendición de cuentas, ante cabildo presente su renuncia. ¿Quién será el presidente municipal que renuncie? Bonita pregunta.

“Habeos candidato del PRI se trata de José Antonio Meade”, que en caso de que el próximo domingo nadie se registre, seguramente el tricolor lo postule como candidato de Unidad; sin embargo a través de los medios informativos el ex gobernador y Delegado con funciones de presidente del PRI en la Ciudad de México Eruviel Ávila Villegas, ha abierto las posibilidades de registrarse como precandidato a la presidencia de la República, por lo que estaremos muy atentos para lo que vaya a ocurrir. (En Calidad de Mientras nos Leemos el próximo jueves).