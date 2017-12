Por: SAUL HERNANDEZ

PUES EL día de hoy se inauguran los segundos informes de los alcaldes mexiquenses, donde tenemos que no habrá sorpresas, ya que podemos decir que son pocos los que pueden presumir el haber hecho obras y acciones a favor de las comunidades.

Es por demás señalar el grave rezago que sufren las comunidades, mismas que por años y décadas, quizá, sigan muchas poblaciones, primero ser reconocidas, para que puedan entrar al área urbana y ser consideradas para la dotación de los servicios, algo que los ediles no le apuestan a hacer.

El caso es que es obvio que el crecimiento social no se empata con la dotación de obras y servicios, por lo que los rezagos persistirán, mientras no exista una verdadera convicción de querer hacer más de lo que hasta el momento existe.

El caso es que así con tumbos y caídas, hemos llegado hasta estas fechas, donde si bien los ediles no son magos, ni tienen varitas mágicas, también es cierto que queda visto que no hay voluntad por hacer más que sus antecesores y peor aún, que no tienen el poder de convocatoria para que sea con la sociedad de la mano para poder avanzar hacia esos desarrollos que la sociedad espera.

Hoy estos informes que serán presentados, serán por demás interesantes, por el simple hecho por saber que tanto es realidad y que tanto más de ficción.

Lo que queda en la mesa es el hecho de que quizá algunos hagan este ejercicio con el objeto de demostrar una fuerza de grupo o de sector, con la llana intensión de querer seguir estando en la palestra ante el hecho de que quieran seguir buscando espacios de elección popular para el 2018.

Así que de antemano también se antoja que quizá algunos rostros ya no sean tan bien vistos, es más, podemos señalar que tanto nombres como apellidos ya empiezan a ser molestos para la ciudadanía, donde si los partidos políticos no se ponen al nivel, podrían entregar malas cuentas para las elecciones venideras.

Habrá entonces que esperar y ver hasta dónde están dispuestos esos partidos a crear una sinergia favorable con el único objetivo de intentar hacer mejores cosas de las que ahora, aún con todo, siguen sin poder presumir.

Y ya dije.