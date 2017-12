Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“La definición de candidatos será la que incline la balanza que permita a cualquiera de los partidos contendientes a obtener el triunfo en el proceso electoral del 2018, en que se habrá de renovar el ayuntamiento y las diputaciones federal y local, en Ecatepec y en el resto del Estado de México” de ahí que desde este momento los suspirantes a la alcaldía José Luis Gutiérrez Cureño y Fernando Vichis, en su afán de ser ungidos por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya se anden jalando del chongo, mostrando musculo para que todos sepan de “que cuero sale más correa” que según los expertos en la política más que ayudar al partido que regentea… Perdón del que es dueño “el dedito feliz, con eso de que ya se le cayeron las plumas por la edad”, Andrés Manuel López Obrador, lo dividen, aunado a que dicho partido en este municipio no cuenta con una estructura, la cual por cierto en estos últimos meses la están integrando con personas que han militado en otros partidos como el PRI, el PRD y hasta el PAN, que han decido dejar a sus partidos para buscar mejor suerte en Morena que se ha destacado por recoger cascajo.

En cuanto al PRD y el PAN, según la rumorología y los chismosos que nunca faltan, estos cuentan que quien está decidido a jugársela por tercera vez, es el eterno y derrotado ex candidato a la presidencia de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas y para variar su hermano Fernando de los mismo apellidos actual regidor buscara una diputación, para muchos los hermanitos no quieran dejar pasar ni el aire, con tal de obtener el poder a costa de lo que sea, por lo que trascendió que para lograr sus objetivos tienen contemplado ir en los comicios en alianza con el PAN, con “eso de que el frente ciudadano por México, ya está muy choteado”, decidieron cambiarle el nombre con eso de que les puedan cobrar el derecho de autor, con el membrete de alianza se escucha mejor y el respetable lo puede entender mejor.

Sin embargo hay quienes se preguntan si los hermanos Hugo Venancio y Hugo se dejaran seducir por los encantos de los hermanos perredistas, pues hay que tener presentes que en el PAN solo los chicharrones de los hermanos son los que truenan, empero no debemos pasar por alto que son acérrimos enemigos del PRI y podrían dar su brazo a torcer con tal de desbarrancar a los priistas, pero también habría que tomar en cuenta que el poder no se comparte, por lo que se ve algo difícil que dicha alianza se pueda concretar.

Ya entrado en gastos caro lector le cuento, que mientras el aún presidente del comité municipal del PRI en Ecatepec, Guillermo Fragoso se entretiene más en cuidar el edificio del tricolor que dedicar a las actividades partidistas, es decir “Durmiendo en el Sueño de los Justos”, los aspirantes a la alcaldía de Ecatepec, sobre todo los diputados locales Inocencio Chávez y Isidro Moreno, han intensificado los trabajos comunitarios que vienen realizando en gran parte de sus respectivos distritos. Es de hacer mención que las acciones de gestión social que realizan dichos legisladores, no ha sido nada más en estos meses, sino desde el inicio de su gestión, lo mismo ocurre con quienes aspiran a un cargo de elección popular, me refiero a Juan Medina, Demetrio Moreno y Saúl Alvarado, quienes hoy por hoy han sido los representantes populares de extracción priista que se han destacado por trabajar más cercanos a la gente. Que conste no lo dice este columnista sino es la percepción de la ciudadanía.

En Coacalco, la diputada local por el 38 distrito, Carolina Guevara Maupome, por mucho la rebasado las expectativas que sus representados tenían de ella, pues a pesar de su juventud, se ha dedicado en cuerpo y alma en apoyar a sus correligionarios y bien que lo ha hecho, pues lo mismo realiza giras de trabajo para conocer las demandas de la ciudadanía, que se sube a la tribuna de la cámara de diputados del Estado de México, para promover iniciativas a favor de las mujeres. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).