Con un triunfo y una derrota en el Grupo C de América, México casi está clasificado a la segunda ronda eliminatoria de baloncesto varonil para la Copa Mundial China 2019, afirmó el entrenador español Ramón Díaz.

México se impuso 72 a 66 a Cuba, en juego de debut desarrollado en la duela del Domo de la Feria de León, Guanajuato, y luego fue a territorio estadunidense, donde cayó 91 a 55, para ser tercer lugar del sector, por debajo de Puerto Rico y Estados Unidos, y encima de la quinteta cubana.

“Empezar ganando en la clasificación al Mundial es muy importante y qué mejor hacerlo aquí, ante nuestro público, ante una gran afición, la verdad que fue un día muy especial y ojalá que en la próxima ventana (fase) la afición responda de la misma manera”, dijo.

Díaz analizó que fue un partido más difícil de lo que la afición local pensaba, porque, primero, Cuba no es un rival fácil y, segundo, la Selección Mexicana tuvo ausencias importantes, como la de Paco Cruz y Gustavo Ayón.

“Eso limitó un poco en nuestro juego y, peso a ello, supimos sacar el partido adelante, entonces, la verdad que sí marca positivamente el camino y casi tenemos asegurada la clasificación para la siguiente fase y ahora hay que intentar ganar la mayor cantidad de partidos para entrar a la segunda ronda con un average positivo entre ganados y perdidos”, expresó.

Los siguientes partidos serán México vs Puerto Rico, el viernes 23 de febrero en la ciudad de Monterrey; Cuba vs México, el 26 de febrero en La Habana; México vs Estados Unidos, el jueves 28 de junio en la Ciudad de México, y Puerto Rico vs México, el domingo 1 de julio en sede por definir.

“Ya me confirmaron las sedes para ambos partidos en casa y tanto en Monterrey como en la Ciudad de México existe una gran afición. El encuentro en casa ante Puerto Rico es muy clave para de una vez clasificar al Mundial”, concluyo.

Béisbol Sub-23 Mexicano, Subcampeón

La selección mexicana sub-23 se quedó con la medalla de plata como segundo lugar del Torneo Panamericano de Béisbol 2017 que se realizó en la capital panameña, tras caer en la gran final ante Venezuela por pizarra de 1 a 3.

Pese al revés ante los sudamericanos, segundo que sufrió ante este mismo cuadro, México logró su boleto para la próxima Copa Mundial Sub-23 que se realizará en Nicaragua en 2018, tras quedar en el segundo lugar general de este torneo Panamericano.

Para México fue un resultado histórico, tras quedar por primera vez como subcampeón en un Premundial de la categoría de los Sub-23, de ahí el alto mérito que tuvo el cuadro “tricolor”, que fue dirigido por el mánager Enrique “Che” Reyes.

La única carrera “azteca” en esta gran final dominical, fue producto de un cuadrangular de Julián Ornelas.

Al final del partido, con el que cerró actividades el Premundial, México tuvo a dos jugadores entre los mejores del certamen. José Carlos Ureña fue premiado como el jugador con más carreras producidas y el “Mejor Jardinero”, mientras que Fabricio Macías fue reconocido como líder de más carreras anotadas.

Clasificación final del Torneo Panamericano Sub-23 de Béisbol, en la que los primeros cuatro lugares ganaron su boleto para jugar el próximo Mundial de la categoría en 2018:

Venezuela México Puerto Rico República Dominicana Cuba Panamá Colombia Brasil Argentina Honduras Perú Costa Rica.

Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana lograron su clasificación al mundial de la especialidad del 2018.