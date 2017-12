Vaya jornada vivieron los deportistas mexicanos que tuvieron una cosecha de 8 medallas en la cuarta jornada de los Campeonatos Mundiales de Para Natación Ciudad de México 2017, luego de obtener 2 oros, 3 platas y 3 bronces.

En total, la delegación de nadadores mexicanos suma 20 metales, 5 oros, 7 platas y 8 bronces.

La nadadora mexicana Nancy Nayeli Lomelí Santos obtuvo la medalla de oro en 50 metros mariposa en la categoría S6, tuvo un cronometraje de 42.18 segundos y superó con claridad a su rival de Grecia, María Tsakona con 47.44:

“¡Dije wow!”, comentó la nadadora mexicana luego de la premiación “no lo esperaba, es una gran emoción, termina un año duro de trabajo con una satisfacción muy grande que es esta medalla de oro, la cual es fruto del trabajo en equipo, estoy lista y con la mira puesta en Lima 2019 y Tokio 2020”.

La joven de 19 años de edad, Naomi Somellera Mandujano se convirtió en la máxima ganadora de medallas por los locales, con una presea en cada jornada, es decir, cuatro. En esta ocasión se llevó el oro en 50 metros mariposa categoría S7 con registró de 37.26 segundos, una muy cerrada pelea con la estadunidense McKenzie Coan 37.96 y la española Ju Rolo 40.15.

“Tanto trabajo, le eché muchas ganas, muy emocionada, me tiré y dije a ver que sale, lo que salga será bueno, cuando observé la pantalla con mi nombre en primer lugar, lloré. Pero, para llegar hay que entrenar y trabajar fuerte. Este sueño lo tengo desde 2015”, expresó Naomi.

De 23 años de edad, Vianney Trejo se convirtió en una de las grandes ganadoras de medallas para México, al momento, logró su tercera presea al obtener plata en 100 metros estilo dorso categoría S6, detuvo el cronómetro en 1.35.05 segundos, mientras que la china Song Lingling 1.24.47. En los días previos, obtuvo oro y plata.

Por su parte, Gustavo Sánchez logró su segunda medalla en estos campeonatos mundiales, luego que el sábado alcanzara bronce, ahora obtuvo la presea de plata en 50 metros estilo libre categoría S4 con cronometraje de 41.03 segundos; mientras que Jesús Hernández ligó por igual su segundo metal de la justa, el sábado pasado se llevó plata, esta vez bronce con registro de 45.52. El oro fue del checo Jan Povysil 40.48.

“Todavía hay Gustavo para rato”, dijo el nadador de 23 años de edad y agregó que su carrera va en ascenso “aunque no me gustó el tiempo. Es una gran motivación estar en mi país, podemos los mexicanos ser los primeros también en el deporte. Me tocó madurar, un aprendizaje importante luego del mal momento en pasadas competencias”.

Por su parte, Jesús dijo: “una medalla que no la esperaba, me costó mucho, tuve espasmos que me dieron antes de la competencia, y cuando me enteré del bronce me dio mucha alegría, todavía tengo dos pruebas espero continuar ganando preseas”.

Los experimentados, Arnulfo Castorena y Christopher Tronco, hicieron el 2-3 en la prueba de 50 metros pecho categoría SB2 con cronos de 58.69 segundos, 1.04.79 minutos, solo superados por el chino Huang Wenpan.

De 39 años de edad, Castorena se mostró feliz por su medalla y destacó que irá por sus sextos Juegos Paralímpicos en Tokio 2020.

La “eterna” Patricia Valle alcanzó la medalla de bronce en 50 metros pecho categoría SB3, luego de cronometrar un tiempo de 1.00.82 minutos, la china Cheng Jiao 52.55 y la italiana Mónica Boggioni 54.83 estuvieron arriba.

A sus 48 años de edad, la multimedallista paralímpica y mundial, además de Premio Nacional de Deporte 2007, dijo que “no podía ser de otra manera su despedida de la natación sino arriba de un podio, con un cronometraje excelente y el resultado es la medalla”.

“La parte más hermosa para mí es que fuera en mi México, siempre estamos solos, viajamos solos, pero ahora mi gente, mi familia y amigos estaban en la Alberca Olímpica viéndome, siempre motivándome o poniéndome su hombro cuando las cosas no salen como una quisiera”.

La Selección Nacional de Vela va a China.

La selección nacional de vela está integrada por ocho mexicanos que asisten al Campeonato Mundial Juvenil de Vela de Sanya, China que reúne a más de 380 regatistas de aproximadamente 62 países.

En la clase 420 participarán José Aguilera y Bruno Acierno, mientras que, en la rama femenil, Carlota Caso y Casilda Flores. En RS:X tomarán parte Mariana Aguilar, olímpica juvenil en Nanjing 2014 y Cristóbal Hagerman.

Respecto a láser radial, competirán Gerardo Benítez y Alejandra Montemayor, quienes estarán acompañados por los entrenadores Nikolay Borissov y Patricia Álvarez, así como Tania Elías Calles como líder del equipo.

Algunos de los rivales que estarán: el holandés Sil Hoekstra y el chino Chen Hao Chen, medallistas mundiales con plata y bronce, de manera respectiva, en Auckland 2016.

Además de la británica Emma Wilson, quien buscará repetir el título mundial en RS:X y quien dará pelea a la italiana Giorgia Speciale, la japonesa Rina Nijima, la polaca Lidia Sulikowska, la turca Derin Gunenc y la propia nacional Aguilar.

Otras de las cartas fuertes en el evento mundialista son la uruguaya Dolores Moreira, medallista mundial y panamericana, así como la estadounidense Charlotte Rose y la australiana Elyse Ainsworth, olímpica en Nanjing 2014.

El Campeonato Mundial Juvenil de Vela arranco el 9 y terminara el próximo día 16 de este mes, con este evento se cierra la temporada.

