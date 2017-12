Por: SAUL HERNANDEZ

HOY LOS partidos políticos tienen serias deficiencias en muchos rubros, de antemano ya existían, sin embargo poco han hecho para poder evitar esos serios problemas que en la actualidad se han convertido en dolores de cabeza, sobre todo en materia de definiciones.

La crisis de los partidos no sólo es en materia de credibilidad, sino de valores, de personas, simplemente no tienen con qué competir y algunos sólo les quedan dos o tres cartuchos por utilizar, que si lo hacen bien, seguramente podrían garantizar algunas posiciones, aunque no es nada seguro.

Los suspirantes que se están placeando en espera de ser los realmente ungidos no cuentan con la intencionalidad de la sociedad en votar por ellos, al contrario, parecieran que sólo brindan esa certeza al ciudadano de que sólo hay puro nefasto y que en ese rubro intentarán ir con el menos malo.

Eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, los partidos políticos no tienen con qué apostar, que les garantice no sólo un triunfo sino también un grado de certeza para con la sociedad de que ellos pueden representar un ejercicio más decente.

Eso también es muy malo, porque entonces no vemos cualidades o habilidades, sino defectos y efe4ctos de acciones que sabemos sucederán en un tiempo tan corto que la descalificación a dichas acciones sólo será la certificación que se tenía de dichos sujetos y de dichos partidos, la verdad muy lamentable tal condición.

Para algunos sectores sociales, señalan que entonces la definición será más fácil, precisamente porque no hay buenos y puros malos, por lo tanto, tenemos que la inclinación de la balanza será por el menos malo, el menos “pior”, porque peores ya están todos.

Y todavía habrá que sumar el hecho de que algunos funcionarios no se dan cuenta del hartazgo que han provocado en la sociedad, que hasta piensan en reelegirse, algo que sin duda estará por verse, porque las cosas no son tan sencillas, sin embargo ello le apuestan a sus cotos de poder y su supuesto control con algunos sectores, que sin duda, ya también esperan un cambio, sólo es esperar el nombre del suspirante que se convierta en candidato y veremos entonces de qué lado masca la iguana.

Y ya dije.