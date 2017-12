Blofs y patadas de ahogado, la constante

Por: JOSÉ MANUEL MIRANDA

ZONA ORIENTE, Méx.- Como si fuera lo más efectivo en términos de decisión política, varios actores de la región de los volcanes están recurriendo a la rumorología con el pretendido objetivo de colocarse en alguna candidatura para contender en la elección del año próximo.

Dicha situación no pasa de la lengua de comentócratas en algunos corrillos, donde las aspiraciones de aquellos personajes que cada tres años se aparecen con una bolsa llena de “perlas de la virgen”, vienen con todo el ánimo de encontrar a incautos para obtener respaldo y financiamiento a sus ambiciones.

Hoy la elección no es igual que en otras épocas, eso se constata a partir de que cada alianza que se forma a nivel nacional, pone en vilo a los actores locales quienes en su mayoría recurren a amarres indeseables, sobre todo porque son los mismos personajes los que buscan perpetuar cotos de poder por muy ínfimos que éstos sean con tal de vivir del erario público, pero con la carga anímica de trabar negociaciones entre personas que se tienen animadversión plena y que con ello demuestran que lo único que les importa es seguir mamando de la misma vaca pública.

Así, los hay desde aquellos que manejan ser ungidos con una candidatura desde su puesto en el comité directivo de sus partidos, hasta aquellos que dicen que platican con el Dios de su instituto político para que, no importando las formas establecidas, les otorguen la venia para que ellos sean los buenos. Otros impulsan blofs, estableciendo que con base en las representaciones legislativas que ostentan, sus recursos son casi ilimitados y con ello definir por peso específico, quién debe estar al frente de una coalición de partidos que lo único que los hace ver gordos es el tamaño de su ego.

En tanto el partido que gobierna al Estado de México, no hace otra cosa que reaccionar a las acciones de los demás, sobre todo cuando les han hecho saber que será hasta febrero cuando se determinen los candidatos del tricolor; su unidad está resquebrajada y en municipios como Chalco, la estructura del presidente municipal conformada por comerciantes se hace cada vez más flaca y más todavía cuando se ha dejado saber que a partir de enero les hará trabajar a los miembros de su administración dos horas más al día por el mismo sueldo, con el afán de que no participen en otra expresión política, toda vez que el primer edil ha dicho que no se va del cargo.

Y más, ahora que se ha especificado que los alcaldes que se quieran reelegir no es necesario que se separen del cargo que ostentan, por lo que aquellos que desconfían hasta de su sombra ya planifican sus acciones desde su despacho presidencial, abandonando toda idea de cumplir compromisos y ver la manera de ocupar los recursos públicos para hacer campaña.

Los que de verdad están que juntan sus manos para no desaparecer son los panistas, quienes aceptan cualquier oferta para sobrevivir, sobre todo cuando varios de sus activos pertenecen a una corriente política que ya no manda en su instituto partidista y su posición en el llamado frente, es de comparsa y sombra.

El padrón electoral se incrementó ya y las exigencias de campaña son otras, cosa que tras comenzar los rumores de los suspirantes, se anticipa –por la forma-, que no tendrán la capacidad de enfrentar los nuevos retos que una contienda tan feroz exigirá.