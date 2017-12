Que tiene un partido político de volver a postular a un candidato que está en funciones de un cargo de elección popular y postularlo al mismo cargo, señaló el líder del PAN estatal, Víctor Hugo Sondon

VALLE DE MEXICO.- Para el presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México, Víctor Hugo Sondon Saavedra, la reelección no es un derecho “sine qua non” de un representante de elección popular, es una posibilidad que tiene un partido político de volver a postular a un candidato que esta en funciones de un cargo de elección popular y postularlo al mismo cargo.

En entrevista, sobre cuantos representantes populares se pueden reelegir, indicó que se les pidió un informe a los panistas que están en un cargo, de lo que han hecho en dos años “con la intención de valorar el trabajo que han hecho a lo largo de sus administraciones”.

Con la información quie se tenga se podrá ver quien pude ser postulado a la re-elección y quien no, ya que “la reelección no es un derecho, “sine qua non” de un representante de elección popular, es una posibilidad que tiene un partido político de volver a postular a un candidato que está en funciones de un cargo de elección popular y postularlo al mismo cargo, pero no es un derecho que tenga el representante popular, sino que es una posibilidad que tiene un partido político una dirigencia de postular a los mismos”.

Antes de pensar en la posibilidad de la reelección de alcaldes, diputados locales, se esta enfocando en el ámbito federal, por las fechas que se tienen, como es lo del Frente Ciudadano, donde se desprenderán lo que viene en el ámbito local.

Sonden Saavedra, dejo en claro que habrá tiempo para ver lo local, ya que también se esta estudiando lo de equidad de género, ya que habrá demarcaciones que cambiarán, porque inicialmente hoy van en los 125 municipios, solos, si se consolida el frene, se tendrá que ver en cuantas alcaldías y distritos electorales encabezará el PAN, Cuantas el PRD y Movimiento Ciudadano.

“En en análisis que tiene el PAN y que es histórico de preferencia electoral, son más de 60 municipios, sobre todo el corredor azul donde se tienen una rentabilidad importante y los distritos electorales igual”.

El líder de los panistas en la entidad adelanto que se ha propuesto a las dirigencias del frente que vayan en una alianza o coalición amplia en todos los municipios, pero cabe la posibilidad que solamente sea parcial, que se decida ir en algunos municipios como distritos solos, aun los que gobiernos el PAN.

Ya que la siguiente etapa es la asignación de género de cada municipio y después será el método de la designación de candidatos.

