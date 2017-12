El hampa hace lo que quiere sin que le pongan un alto

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEZOYUCA, Méx.- Incesante la inseguridad continúa en la localidad, principalmente en el Barrio de Santiago, donde a pesar de ser de ahí el alcalde priísta, Carlos Ramos Rodríguez “simplemente no hace nada” por mejorar este rubro, en donde incluso las autoridades auxiliares de ese barrio han dejado solo en sus actos cívicos al edil, debido a que no cumple compromisos y menos quiere hacer alguno.

El último de los hechos lamentables en este barrio fue cuando en un intento de asalto el ex alcalde de este municipio, Arturo Clemente García Pacheco, ex edil de Tezoyuca en el periodo 1982-1984 y su esposa resultaron heridos de bala en un intento de asalto a su local comercial en esta localidad, en donde al parecer los agredidos están fuera de peligro.

Sin embargo, a decir del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Barrio de Santiago, Ulises Atalo González Vera, a pesar de ello el munícipe no se ha abocado a resolver este asunto y la inseguridad prevalece de forma “muy grave” por lo menos –dijo-, en el barrio y a pesar de las solicitudes de apoyo y de acciones concretas para paliar la inseguridad, pues simplemente los malhechores siguen haciendo de las suyas con total impunidad.

El enojo de las autoridades auxiliares del Barrio, en donde también habita el Alcalde Carlos Ramos Rodríguez, llegó a tal grado que en las pasadas fiestas patrias el ayuntamiento organizó el Grito de Independencia en ese lugar. Sin embargo, las autoridades auxiliares no estuvieron dispuestas a “seguirle el juego al edil”, que además de no apoyar y menos comprometerse a hacerlo, quería “demostrar algo que no representa, como es el apoyo a esa comunidad”, por lo cual al negarse a otorgar alarmas vecinales, mantas informativas o algún apoyo que sirva para mejorar aunque sea un poco la seguridad, pues simplemente con diversos pretextos se negó a hacerlo e incluso de forma cínica pidió el apoyo de estar junto de él en el acto cívico “y luego ya veremos”, denunció el Presidente del Copaci.

Prácticamente, con el cambio de comisario de seguridad pública quien hace poco más de un año, Esteban Bautista Hernández dejó el cargo por renuncia, debido entre otras causas al asesinato del foto reportero, Mario Delgadillo quien fue asesinado afuera de su domicilio, precisamente en el Barrio de Santiago, pues sencillamente con el otro comisario, Omar Octavio Falcón Figueroa, todo sigue igual.

TEZOYUCA, Méx.- PARTE DEL documento enviado al alcalde de Tezoyuca, Carlos Ramos con diversas peticiones que a la fecha no han sido cumplidas.