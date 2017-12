El edil Ramón Montalvo señala que la restauración será orgullo de vallechalquenses

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, Mex. – Los trabajos de restauración de la ex hacienda de Xico, de carácter cotidiano son supervisados por el Arquitecto Ramón Montalvo Hernández, presidente municipal constitucional, quien se hace acompañar por su equipo de colaboradores, así de manera conjunta recorren la histórica edificación,

El jefe de gobierno Montalvo Hernández, desde hace años se echó a cuestas la tarea de rescatar de las ruinas en que se encontraba la ex hacienda Xico, edificación que jamás fue valorada por anteriores gobernantes vallechalquenses, y como consecuencia su deterioro se fue agrandando.

Participan en la magna obra profesionistas en la materia, designados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, por parte del Ayuntamiento, el Ingeniero Orlando Llera Vargas, y el Arquitecto Jorge L. Núñez Sabino, equipo que viene aplicando especial interés en la aplicación adecuada de materiales en el lugar indicado del real inmueble.

Aunque el ejecutivo Ramón Montalvo Hernández, se encuentra consciente de la responsabilidad del personal que lleva a cabo los trabajos en la ex hacienda, comparece al lugar con frecuencia con el objetivo de inspeccionar que se utilicen los materiales adecuados en la obra, tomando en cuenta que se trata de ejecutar una restauración no reconstrucción.

De tal suerte que la fidedigna finca recupere el fulgor que tuvo hace más de un siglo, y posteriormente sea entregada al pueblo vallechalquense, en condiciones insuperables, para luego sea visitada y admirada por propios y extraños que, con toda seguridad, quedarán impresionados al penetrar al magno monumento.

La ex hacienda de Xico es y será gran orgullo e identidad para la sociedad de Valle de Chalco, sin lugar a duda de las grandes obras de infraestructura social, que a sus dos años de administración ha ejecutado Ramón Montalvo, el rescate y recuperación de la ex hacienda de Xico, quedará escrito en la historia no únicamente de Valle de Chalco Solidaridad de igual forma se establecerá en los anales históricos de México, seguro reconocerán que es importante emblema de un pueblo que juntamente con sus autoridades a base de esfuerzo ha logrado progreso, resplandor y bienestar social.

