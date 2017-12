Por: SAUL HERNANDEZ

EL FIN de semana el Movimiento Antorchista llevó a cabo una gran reunión, donde a través de su dirigente regional en la zona de los volcanes dio a conocer el monto y las obras gestionadas en el municipio de Chalco.

Con tal situación, sin duda se pone de frente a lo realizado por el edil Juan Manuel Carbajal y pareciera que es un reto para ver quién puede hacer más a favor de los chalquenses.

Con este encuentro, sin duda también se pintan varias rayas y, quizá la que más llamó la atención, es la avanzada que hace Tolentino Román, al cuasi destapar a Dalila Rodríguez García, como futura candidata a algún puesto de elección popular.

Que diremos de antemano ya muchos la ven, pero como candidata a la diputación por el distrito 28 y no precisamente pugnando por un espacio en el de Chalco, aunque diremos que podría no estar tan descabellada la idea, sobre todo para el priísmo que al parecer no las trae todas consigo.

El Movimiento Antorchista es una organización que poco a poco se ha metido gracias a la falta de atención de priístas y de otros partidos, que se la han pasado peleando espacios en lugar de trabajar y eso hay que decirlo, los antorchistas trabajan de manera intensa y disciplinada, algo que nadie les puede señalar.

Pero también diremos que aún no hay condiciones de que Antorcha llegue con el manotazo en la mesa en el municipio de Chalco, sin duda existe mucho recelo de parte de la mentada clase política, el problema es que dicha clase no trabaja ni mucho menos hace más por el beneficio social; además, de que ha sido tanta su ambición, que de plano han polarizado a la sociedad o a la militancia que todavía tienen, pero que parece son cada día menos.

Afirman los que saben, que si el PRI no elige de manera correcta y ordenada, seguramente podría estar entregando por junto en las próximas elecciones, al tiempo.

Y ya dije.