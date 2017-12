Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

De manera incesante, en radio pasillo se comenta, que en los próximos días los alcaldes de Tultitlán, Ecatepec y Coacalco, Adán Barrón, Indalecio Ríos y Erwin Castelán, respectivamente, podrían solicitar licencia para buscar la precandidatura a una diputación federal,, de ser verdad los comentarios, “el ajedrez político” daría un giro de 380, grados, dado a que algunos políticos, ya se frotaban las manos para lograr su nominación a la legislatura federal. En pocas palabras se quedarían a la mitad del camino. Cabe señalar que los rumores han creado cierto nerviosísimo entre los funcionarios de los citados municipios, muchos de los cuales pasarían a engrosar las filas de desempleados.

Ya que estamos tocando el tema de los rumores, en Ecatepec, el ex alcalde Pablo Bedolla López, “parece niño con juguete nuevo” con eso de que anda presumiendo de que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, (es su amigo de doble reya), el también actual diputado federal Bedolla López, se siente amo y señor de la política y ya está contemplando en impulsar como precandidato a una diputación local y hasta federal, a la regidora Carmen de León Martínez, de quien dicen el único mérito que ha hecho es “levantar el dedo los miércoles que hay sesión de cabildo y cobrar su respectivo salario cada quincena”, porque si de trabajar se trata a favor de la ciudadanía, estos brillan por su ausencia. Pero aspira a una diputación. Del mismo modo se comenta que Mauricio Herrera, que es otro de los políticos que han desempeñado cargos bajo la sombra de Bedolla López, también buscara un cargo de elección popular, cual, pues quien donde se podría colar debido a que casi la mayoría de las carteras políticas están completas.

Los que no han bajado el ritmo de trabajo, es Isidro Moreno Arcega, Inocencio Chávez Reséndiz, quienes hasta el momento han callado boca sobre si buscaran la silla municipal de Ecatepec, aunque todo mundo sabe que si buscaran la presidencia municipal de esta municipalidad. Eso no ha sido motivo alguno para distraerse y seguir apoyando con materiales y gestión social a sus correligionarios, el PRI tiene en estos políticos y otros tanto que hay en la localidad a personas que realmente ven por sus semejantes y no solo en lo personal. Lo mismo ocurre con otros políticos que han destaco en la política me refiero a Demetrio Moreno, Saúl Alvarado y Juan Medina, quien por cierto es un político probo, que lo mismo se le puede ver trabajando en Ecatepec, como regidor, que en otros municipios del Estado de México, como presidente de la Confederación Estatal Ciudadana, José María Morelos y Pavón, agrupación que tiene presencia política en municipios del Valle de México y del Sur, y que a través de la misma realiza gestiones para apoyar a las clases más desprotegidas. De Demetrio y Saúl podemos decir lo mismo son jóvenes con un gran espíritu de ayudar a los grupos vulnerables y a las clases más necesitadas. (En calidad de mientras nos leemos el próximo año, para todos nuestros lectores una feliz navidad y próspero año nuevo).