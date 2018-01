Por: SAUL HERNANDEZ

ESTE NUESTRO primer encuentro del presente año, que todo mundo espera sea beneficiosos en muchos aspectos, pero en lo social, se espera que sea la mayor beneficiada con la liberación de precios de la oferta y demanda con el único objetivo de poder tener condiciones mejores de vida, aunque en la materia económica y política, podemos decir que no es la más alentadora que digamos.

Pues bien independientemente de ello hay cosas en lo político que llaman poderosamente la atención.

Primero el asunto de la carrera presidencial, donde los que encabezan los tres grupos políticos que se han formado más por interés de grupo y personal que social, buscan de manera denodada poder ir a la cabeza de las preferencias del pueblo, aunque hoy las cosas son muy diferentes y, podemos decir, que hasta más complicadas.

Meade, Obrador y Anaya, son los que pretenden ser y alcanzar esa primera magistratura, donde defienden más de lo mismo, porque en verdad y de manera lamentable se observa que no habrá un cambio sustentable que pueda garantizar a la sociedad ese cambio que se merece y, peor aún, que en verdad se necesita.

Y la otra situación es el hecho de la definición de candidatos a puestos de elección popular en la entidad, donde habrán de renovarse las diputaciones federal, local y alcaldías, así como la senaduría.

A la fecha el trabajo desplegado del gobierno estatal que encabeza Alfredo del Mazo Maza, no termina por “cuajar” y aún se notan muchos vacíos en el ejercicio de gobernar, sobre todo en el hecho de la seguridad pública, donde por cierto, el fin de semana pasado estuvo plagado de problemas como los saqueos que muchos se siguen cuestionando si en realidad es una manifestación de enojo por el aumento de productos de la canasta básica o bien hay otros intereses detrás que busquen acciones de crear terror en la sociedad, más de la que se vive o bien, la desestabilización a través de distractores que ayuden a colar otros aspectos que afecten aún más a la sociedad, no se sabe, pero al parecer ya no crecieron más dichas acciones, que a final de cuentas, también podemos decir que se atenta contra la paz pública y que la policía prácticamente ignoró o llegó tardía, no se sabe si a propósito o de plan es tan inoperante que no pueden ni con ellos mismos.

El caso es que la inseguridad creció de manera alarmante y poca efectividad se le ha visto a los diferentes órdenes de gobierno, empezando por la simpleza de acción de parte de los gobiernos municipales, que si bien han dicho que la situación les preocupa, pero no hacen nada al respecto.

Un inicio de año muy convulsionado, con muchas expectativas, pero también con un estado de fe que puede ser parte de ese cambio y de esa condición por querer construir una mejor sociedad, donde seguramente clave serán los candidatos y los triunfos de los mismos, no sabemos quiénes serán los que ganen, pero lo cierto es que el compromiso es mayor y que la sociedad día con día es más exigente.

2018 sin duda con grandes retos, veremos hasta dónde estarán dispuestos a superarlos.

Y ya dije.