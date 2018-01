Que se presentaron en estos últimos días del 2017, como en el inicio de 2018, todo ello para salvaguardar la integridad de la ciudadanía

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Los cuerpos municipales de Protección Civil y Bomberos en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, atendieron diversos incendios que se presentaron en estos últimos días, tanto al cierre del 2017, como del inicio de este 2018, todo ello para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Al respecto, el Director de Protección Civil y Bomberos de la localidad, Rubén Mata Delgado, informó hace días se suscitó un fuerte incendio en la calle Candelaria y Empedradillo, en la comunidad de San Diego, donde afortunadamente informó que, no se registraron víctimas, sino únicamente daños materiales.

Sobre esta conflagración el funcionario explicó que se trató de un incendio en una bodega de 100 por 30 metros cuadrados, en donde se quemaron desperdicios y llantas que había en el lugar, en donde antes era una fábrica que ya se encontraba fuera de servicio desde hace mucho tiempo.

Mata Delgado, señaló que de manera inmediata bomberos y elementos de Seguridad Pública y Movilidad se presentaron en el lugar en donde no hubo riesgos para la población.

Asimismo, informó que en otro incendio que se registró en una fábrica de veladoras que venía operando en forma clandestina entre la calle Acolhua y Las Tijeras, en Lomas de Cristo, la cual presentó pérdida total y de la misma forma no hubo lesionados.

Rubén Mata Delgado, afirmó que en los últimos días se han multiplicado los incendios, sobre todos en predios baldíos y de cultivo, debido a lo seco de pastizales y la intensa radiación solar.

Ante ello, recomendó a los agricultores que realizan la quema en terrenos de cultivo, que tomen medidas para evitar que se salga de control el incendio y –dijo-, que de preferencia no hacer quemas y de hacerlo que se delimite el terreno e incluso se haga esto cuando no haga aire para evitar que el fuego se salga de control y afecte a terceros.

Además de que pidió a quienes salen al campo que no dejen vidrios que provoquen incendios al realizar el efecto lupa, a no dejar fogatas prendidas y no fumar, tirar cerillos o colillas cerca de espacios en donde haya material flamable.

Por ello, agregó finalmente que se trabaja en forma coordinada con Seguridad Pública y Movilidad para estar atentos y atender este tipo de emergencias, con la consigna de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía.

