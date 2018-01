“Que no se equivoque” piden priístas a su partido al elegir a los próximos candidatos a puestos de elección popular

De hacerlo, el revés en las urnas será grande, señalan

Por: SAUL HERNANDEZ

TODOS DICEN y tratan de apostar que el PRI en la entidad no se equivoque al nombrar a sus próximos candidatos a los puestos de elección popular, sobre todo, porque dependiendo de quienes vayan a buscar dichos cargos, será el ánimo de la población para saber si lo apoyan al tricolor o simplemente buscan otras vertientes.

Eso se dice en los corrillos que ya se cantan en los municipios, donde muchos de los actuales políticos y flamantes autoridades no pueden presumir sus palmares, por el simple hecho de que desafortunadamente no tienen nada qué presumir.

Lo peor del todo es que si el PRI está de vacas flacas en materia de suspirantes, en los partidos de oposición está peor la cosa, donde algunos auguran que serán los candidatos a la presidencia de la República quienes los “arrastren” para sumar votos y otros dicen lo contrario, que las figuras nacionales que buscan la silla Presidencial hacen más daño en el terreno plano y de tierra, por lo que mejor será no nombrarlos.

De cualquier forma, tenemos entonces, que al parecer la línea será marcada por los granos que cada uno tenga, es decir, cada quién se rascará con sus uñas y será ahí donde venga la calificación de la sociedad.

Mucho también se habla de que tales elecciones, en el caso de las locales, son más pasionales, por lo tanto, la identificación de los futuros candidatos serán claves para poder convencer al electorado y es ahí también, donde podemos decir que no todos cuentan con esa aceptación social, situación que obligaría a buscar otras vertientes, aunque por adelantado sepan que no tendría muchas posibilidades de levantarse con el triunfo, porque sin duda, tanto el voto corporativo y sectorial será clave.

Otras voces señalan que ya no es posible más de lo mismo, es decir, ya no quieren ver a esos actores que llevan ya casi diez años en la vitrina de los cargos públicos, ni tampoco quieren saber más de juniors improvisados que por adelantado se sabe que dichos posiciones se han convertido en herencias políticas, dejando en claro que pareciera que no hay otros, pero lo peor de todo, es que esos otros tampoco han hecho lo necesario para trascender en el ajedrez político, por lo tanto no hay valores ni nuevas caras que puedan ayudar a convencer al electorado.

Dentro de ese rubro, también diremos que hay pocos y uno que otro podrá levantar la mano, por lo tanto esa voz que se levanta y pide al tricolor que no se equivoque en las designaciones, está encaminada a esos actores, que si bien tienen ligas políticas, también es cierto que han buscado manejar su imagen como posibles conciliadores o bien demostrando capacidad y estudio para poder enfrentar los retos de estar al frente de dichas encomiendas que exigen los cargos de elección popular.

Así que si el PRI en el Estado de México, pretende levantarse con triunfos y refrendar esa hegemonía de presencia social, sus nombramientos tendrán que ser los justos y no seguir dando miel a quienes sin escrúpulos ni trabajo se han servido de dichos cargos, en donde hay casos que muchos de ellos rebasan ya los nueve años pegados a la ubre gubernamental sin haber hecho más por la ciudadanía, lo mismo ocurre con los juniors que tampoco supieron responder a esos retos, el cambio generacional es obligado, pero también debe ser con orden y sapiensa. Al tiempo.

Y ya dije.