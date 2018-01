Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

El candidato de la alianza Morena-PT y Pes, a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, “De un Peligro, tiende a ser una Amenaza para México”, caro lector se preguntara ¿Por qué?, bueno es cosa de analizar, las propuestas de precampaña que con bombos y platillos ha dado a conocer, que para los politólogos raya en la estupidez y falto de tacto político, el cual carece el Mesías de los mexicanos, AMLO y no es para menos lo que pretende realizar de alcanzar la codiciada silla presidencial pues de entrada el mentado dueño del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, dice que una vez envestido como presidente, en su calenturienta mente, es desaparecer el CISEN, echar para atrás la reforma educativa y la construcción del nuevo aeropuerto que se edifica en Texcoco y que representa dar empleo a poco más de 150 mil personas, descentralizar las dependencias de gobierno federal, es decir trasladarlas a otros estados del país.

En caso de concretar sus sueños guajiros, estaríamos viendo el éxodo de burócratas, echar a la borda los resultados que se han logrado a través de la reforma educativa, además de que con la desaparición del CISEN, México quedaría en estado de indefensión tanto de presuntos terroristas que pretendan operar en México, manga ancha para el crimen organizado. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la ciudadanía es el hecho de que el gallito feliz según él para que el país recobre la paz y la tranquilidad propone amnistía para los grupos del crimen organizado y narcos, ante estas veladas propuestas que dirán las familias de las victimas y sobre todo para aquellos que por azares del destino algún familiar consume droga, en este sentido grupos sociales, políticos entre otros sectores de la sociedad, ya han levantado la voz y de manera contundente repudian dichas propuestas de AMLO, toda vez que estaríamos en el umbral de ver a un país, sin leyes y en un estado donde predomine la ley de los narcotraficantes. Es ese el país que quiere el tabasqueño Andrés Manuel López.

“Olímpicamente, Jesús Antonio Caballero, director de SAPASE en Ecatepec, incumplió el compromiso de dotar de agua potable a las más de 100 colonias de la llamada Quinta Zona que resultaron afectadas por el desabasto de agua, derivado de una fuga en la toma IV, del Sistema Cutzamala”, y vaya que la hizo bien el titular SAPASE toda vez que a través de un comunicado informo a las miles de familias que carecieron del vital líquido, desde antes del 24 y 31 de diciembre que acaba de concluir, que para dotar de agua la ciudadanía se podía comunicar a los teléfonos 57799100 y al 018002012489. Bueno y que paso nada, toda vez que las personas que requerían del vital líquido se toparon con que nadie contestaba los dichosos teléfonos y cuando tenían suerte, la telefonista, según ella, les levantaba el reporte, empero las pipas nunca llegaron. Y eso no es todo amable, lector, toda vez que a pesar de que las autoridades habían dicho que el servicio era gratuito, si era gratuito, pero los empleados le pedían para el refresco a las sufridas familias, en pocas palabras se veían obligados a pagar por el servicio. Cabe señalar que en los tres meses que Jesús Antonio Caballero, lleva al frente del organismo público descentralizado, magros ha sido los resultados, incluso la ciudadanía percibe que se han incrementado las deficiencias en la prestación del servicio, que al parecer no tiene para cuando se resuelva el problema de las escases de agua potable, hay quien dice que de nada sirve que destituyan a un director y pongan a otro en su lugar, si no cuentan con los conocimientos y la inteligencia para dirigir a una dependencia tan importante como SAPASE. Por cierto en esta crisis de desabasto de agua potable, los que estuvieron a la altura fueron los regidores Saúl Alvarado López, y Demetrio Moreno Arcega, que por un momento se olvidó de las vacaciones decembrinas para atender de manera personal las peticiones de los vecinos que ha gritos solicitaban una pipa de agua para sus colonias y calle que les permitiera satisfacer sus necesidades básicas en los días del recorte de agua potable, Eso habla bien de los representantes populares Alvarado López y Moreno Arcega de atender las necesidades de sus representados. (En Calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).