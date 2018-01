ya que denuncias en contra de ex alcaldes son enterrados en el archivo de la fiscalía como es el caso de Pablo Basañez, señaló el coordinador de MORENA, Raciel Pérez Cruz

Por: BRUNO PEREZ

TLALNEPANTLA, Mér.- El coordinador de Organización Municipal de MORENA en la “Tierra de En medio”, Raciel Pérez Cruz, reclamó que la impartición de justicia no se aplica conforme a la ley, ya que denuncias en contra de ex alcaldes son enterrados en el archivo de la fiscalía como es el caso de Pablo Basañez.

Es por eso que hizo un llamado a la ciudadanía tlalnepantlense y a sus “a sumarse al trabajo que permita sacar al PRI de esta demarcación y triunfar en la elección del 2018”.

Pérez Cruz señaló que en la Tierra de En medio ganará la esperanza y la dignidad de la gente, por lo que con un ánimo de unidad se desplegaran casa por casa para conformar un ejército civil invisible, dando una batalla por todas y todos con un progreso equitativo.

Frente a un centenar de simpatizantes, el Coordinador de Organización Municipal consideró fundamental lograr la unidad dentro del partido para afrontar el próximo proceso electoral, porque la gente está convencida de terminar con los cacicazgos priistas en Tlalnepantla, tras indicar que tanto los gobiernos de Arturo Ugalde, Pablo Basáñez y la actual gestión de Denisse Ugalde, se han dedicado a saquear el municipio con la generación de grande negocios como la Comisaria Municipal y sus elevados sueldos como alcaldes.

En ese sentido, aseguró que por parte del partido que representa se han denunciado diversos actos de corrupción en contra de los ex ediles Pablo Basáñez y Arturo Ugalde ante instituciones impartidoras de justicia como el OSFEM, a los que dijo, se les dio carpetazo y en ningún caso se le dio seguimiento. Por lo que afirmó que el PRI recurrirá a la guerra sucia y a sembrar miedo entre el electorado.

Por otro lado, se dio a conocer la adhesión de ex panistas y priistas que quieren sumarse al proyecto de Movimiento de Regeneración Nacional en este municipio, por lo que Raciel Pérez no dudo en asegurar que en esta fracción son bienvenidos todos aquellos que quieren abonar a una mejor sociedad, con la intención de formar un movimiento en beneficio de los ciudadanos, ya que para MORENA lo más importante es trabajar a favor de las preocupaciones que aquejan al municipio y ofrecer una opción real que dé solución a las problemáticas que dañan no solo a Tlalnepantla sino alestado y el país.

TLALNEPANTLA, Mér.- RACIEL PÉREZ Cruz, coordinador de Organización Municipal de MORENA en la “Tierra de En medio”.