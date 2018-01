La selección nacional de taekwondo retomó sus entrenamientos en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), con la meta de conseguir 21 pases a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y conquistar 12 medallas doradas en dicha justa.

Alfonso Victoria, entrenador en jefe de la selección, quien supervisó la primera sesión del año, recordó que en Veracruz 2014, México conquistó diez preseas de oro en la disciplina, por lo que el objetivo es superar este récord.

“El proceso a Barranquilla 2018 será muy interesante, primero porque el clasificatorio será a mediados de marzo en México, en Monterrey, Nuevo León y ese es nuestro objetivo inicial, buscar 16 plazas en combate más otros cinco lugares en formas, la meta es lograr los 21 lugares para Juegos Centroamericanos”, detalló.

El entrenador informó que, como parte de su preparación al selectivo, el equipo empezará su calendario de competencias en el Abierto de Estados Unidos, del 27 de enero al 3 de febrero, donde participarán siete atletas de formas y 21 de combate, entre ellos, algunos que se reintegran a la selección nacional este año, como Anel Félix en la categoría de 63 Kg, quien fue oro en Veracruz 2014 y Uriel Adriano Ruiz, campeón del mundo en 2013.

Alfonso Victoria resaltó que en algunas categorías se realizarán evaluaciones, rumbo a Barranquilla 2018, como en la de 54 Kg, con Jorge Hernández y César Rodríguez, en la categoría 58 Kg, Brandon Plaza con Carlos Navarro y en la división 63 Kg con Iker Casas y Saúl Gutiérrez, mientras que, en femenil, se evaluarán en 49 Kg, a Daniela Souza e Itzel Manjarrez.

Agregó que esta primera competencia del año también servirá para observar los cambios en el reglamento y observar a los posibles rivales en el clasificatorio a Juegos Centroamericanos

“Después del selectivo en marzo, tendremos un campamento en Corea y buscaremos un evento de fogueo en Europa, previo a Barranquilla 2018”, agregó.

Por último, comentó que el equipo de poomsae o formas, quien ya lleva dos meses en concentración en el CNAR, empezará este año con un trabajo de preparación igual que el de combate, “es decir, con fisiatras, doctores, entrenadores, preparadores físicos, campamentos en Corea, un Abierto en Estados Unidos, porque ya entran en el ciclo olímpico y también buscaremos buenos resultados con ellos”, concluyó.

Iván García Busca Calvarse a Barranquilla

Con 24 años de edad, el clavadista mexicano Iván García, aseguró que el 2017 fue un año importante para su carrera deportiva, no obstante que tuvo que hacer una pausa para atender lesiones en la rodilla, empezar su recuperación y retomar su camino rumbo a Tokio 2020.

“Mi recuperación va muy bien, ya que día a día me encuentro mejor. Todavía no me siento al 100 por ciento, pero puedo decir que llevo un 80 por ciento de avance. Me dieron de alta temporal, o sea, puedo empezar a brincar y hacer mis cosas con precaución”.

El atleta originario de Jalisco, fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Nueva York por lesiones en ambas rodillas, que lo alejaron temporalmente de las albercas y cuya recuperación fue más de medio año.

Visiblemente entusiasmado de cara a su regreso a los entrenamientos y las competencias, dijo que el tiempo que le ocupó atender las lesiones es una inversión para hacer frente a los compromisos deportivos que significan los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“2018 va ser muy fuerte, este es el año en el que me incorporo a los entrenamientos, a las competencias, espero estar en Juegos Centroamericanos, voy a hacer todo lo posible para estar al 100 y que empiece el Ciclo Olímpico”.

Entrevistado en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), acompañado de la también clavadista olímpica Paola Espinosa, Iván García contestó a pregunta expresa sobre el nacimiento de su hija Ivanna, que la llegada de la bebé es lo mejor que le ha pasado a la pareja de atletas y se ha convertido en una alegría y motivación para ambos.

