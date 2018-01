Realizar nuestras compras de manera virtual es sin dudas una manera fácil, rápida y cómoda de solucionar los quehaceres cotidianos. De todos modos, hay ocasiones en que si no prestamos la debida atención, estas sencillas operaciones pueden poner en riesgo nuestra información personal. También podemos llegar a estar expuestos a sufrir decepciones o gastos adicionales en los productos solicitados. Por ese motivo Neolo hosting te acerca unos sencillos consejos para tener en cuenta antes de realizar tus compras online.

No olvides mantener tus equipos protegidos

Ten en cuenta que al efectuar un pago de manera electrónica estarás transmitiendo tus datos personales (nombre, número de cuenta o de tarjetas de crédito, entre otros) por eso es muy importante que tengas tu equipo bien actualizado. Esto significa tener las actualizaciones del sistema operativo al día, contar con la última versión de tu navegador y por supuesto tener vigente un potente antivirus.

Usa únicamente conexiones seguras

Nunca realices tus compras desde sitios públicos como cafeterías o aeropuertos ya que en este tipo de redes con menor grado de seguridad, tus datos personales son más vulnerables a ser captados por ciberdelincuentes. Es mejor esperar a llegar a casa o utilizar alguna conexión que sea de confianza.

¿Cómo saber si la URL es segura?

Algo fundamental que debes verificar en todo sitio es que estén activos todos los protocolos de seguridad necesarios. En tu navegador, debes chequear que antes del texto de la url se encuentren las siglas https -la S significa seguro-. También debería aparecer un candado cerrado color verde: otro indicador de seguridad. Si ves otros colores como blanco, amarillo o rojo quiere decir que la página no cuenta con protocolos de seguridad o que éstos no están vigentes.

Elige sitios confiables y conocidos

Las grandes plataformas de compra y venta de productos suelen ser las más fiables y seguras ya que protegen tu información al momento de realizar la compra y a la vez ofrecen un standard de calidad en su mercancía. Si hay algún sitio web nuevo o que desconozcas en donde desees comprar, se puede investigar en Google cuál ha sido la experiencia de otros compradores.

Mejora la calidad de tus contraseñas

Es de gran importancia generar contraseñas que no sean fáciles de decodificar no sólo a la hora de realizar compras, sino en todas las plataformas en donde estes registrado. No uses la misma contraseña para todos tus perfiles y dentro de lo posible trata de cambiarla con regularidad. Los expertos recomiendan que se combinen dos o más palabras (en letras mayúsculas y minúsculas) junto son números o símbolos.

Leer la letra pequeña

Para conocer de antemano todo lo referido a plazos de entrega, devoluciones, costos de envío, reclamos o cualquier otro problema que pueda surgir, es bueno tener a mano las Políticas de Privacidad del sitio web. Allí saldrán detalladas todas las condiciones del servicio y sabrás cómo proceder ante una eventualidad.

No pierdas tus comprobantes de pago

Los comprobantes que se envían automáticamente a tu correo electrónico o que se generan dentro del mismo sitio son tu única herramienta al momento de elevar un reclamo. Los puedes imprimir o realizar capturas de pantalla y archivarlos de forma digital.

Servicio de post venta

Los sitios más reconocidos han incorporado en los últimos tiempos el Servicio de Post Venta. Gracias a él, el usuario puede volver a la página luego de realizada la compra y verificar distintos procesos de la compra: si el pago con tarjeta de crédito fue aceptado, cuándo llegará el producto, o incluso comunicarse si hubo problemas con la compra o el vendedor para que le ofrezcan una solución.