Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“No estaba muerto andaba de parranda”, me refiero a Arcadio Cortés Suarez, aún secretario del Sector Popular Municipal en Ecatepec, que a pesar de que mantiene en el olvido a sus agremiados, como ha sido su costumbre se aparece cada que hay un proceso electoral y hay quien se preguntara ¿Por qué? Bueno quienes conocen a Arcadio, dicen que el dirigente cenopista lo hace para hacer presencia y poder alcanzar cuando menos una dirección o algún cargo en la administración local, tal y como lo hizo hace dos años cuando dejo acéfala la secretaria de la C. N. O P, para trabajar en la central de abastos, lo anterior no tendría nada de extraño, si el citado Arcadio realmente asumirá sus funciones de dirigente y trabajar en pro de sus agremiados. Será interesante ver como en las próximas campañas para elegir diputados federal y local y ayuntamiento Cortés Suarez, acerca votos para el PRI.

En Ecatepec los problemas tienden a rebasar a las autoridades municipales, que no encuentran la manera de regularizar el abasto de agua potable, lo que ha provocado que casi todos los días realicen bloqueos y se manifiesten en los diferentes pozos de agua que se encuentran sobre la avenida Adolfo López Mateos, antes R.1, entre otros para exigir a SAPASE agua para sus colonias, que en los últimos días se han visto afectadas y que hasta el momento no hay para cuando se normalice el servicio del vital líquido. Cabe señalar que de este problema los que también se han visto afectados han sido cientos de personas dado a que los inconformes al bloquear las principales vialidades como la vía Morelos, prácticamente paralizan la circulación vehicular por lo que las personas en su afán de llegar a tiempo a su destino tienen que caminar algunos kilómetros, es decir se multiplica la inconformidad de parte de la ciudadanía en contra del ayuntamiento que encabeza Indalecio Ríos Velázquez, sobre todo en contra del titular de SAPASE, Jesús Antonio Caballero, habrá que ver qué fin tendrá este problema que quiérase que no, está afectando la imagen de la actual administración pública de Ecatepec.

El hándicap político prácticamente ha iniciado en varios municipios del Estado de México, porque los suspirantes a un cargo de elección popular ya han empezado a sacar la cabeza para ser tomados en cuenta por el PRI. En este aspecto, militantes priistas de Ecatepec de manera confidencial le comentaron a este columnista que en caso de que la cúpula del tricolor pretenda imponer a un candidato que no cuente con arraigo y que no haya trabajado, lo más seguro es que podría haber toda una serie de manifestaciones e incluso una desbandada para exigir a la dirigencia estatal elija a un candidato ya sea a una diputación federal o local, así como para el ayuntamiento que garantice el triunfo de nuestro instituto político. Está claro, la militancia del tricolor no quiere improvisaciones y mucho menos imposiciones queremos un candidato que esté plenamente identificado que unifique a la clase política y a la militancia, sentenciaron nuestros informantes.