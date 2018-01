Erika Funes Velázquez arribó con alrededor de 30 personas a realizar su trámite en busca de la candidatura por el tricolor a la alcaldía

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Ante un desangelado pre registro de los aspirantes a puestos de elección popular a ayuntamientos del Partido Revolucionario Institucional; una de las aspirantes Erika Funes Velázquez arribó con alrededor de 30 personas a realizar su trámite en busca de la candidatura por el PRI, en donde al ser entrevistada aseveró que ella no se siente una candidata perdedora, sino competitiva y con un partido unido espera un buen resultado en las próximas elecciones del 1 de julio y así arrebatarle el triunfo a Morena, que actualmente gobierna este municipio.

A pesar que desde las 10 de la mañana estuvo abierto el pre registro en el comité municipal de este partido político fue cerca de las 11 de la mañana cuando empezaron a llegar los aspirantes, tales como; Martha Maíz quien hizo su pre registro a la alcaldía y Guillermo Olmos para una regiduría, entre otros por lo cual se esperaba que llegaran al comité unas 40 personas a este pre registro.

Tan desangelado estuvo este acto que fueron los antorchistas quienes por un rato levantaron el ánimo, ya que 4 “antorchos” llegaron con alrededor de unas 100 personas a registrar su aspiración, llevándose una carretada de aplausos después de esto y en donde por cierto, a pesar de ser del mismo instituto político, casi ni se dirigieron la palabra, por lo que al terminar todos salieron y el comité se volvió a llenar de esa tristeza que agobia al PRI en Texcoco desde hace muchos años.

Buena parte de la clase política llegaron a brindarle el apoyo a Erika Funes, entre otros; Rafael Garay, Amado Acosta, Jesús Bustamante, Bernardo Olvera, entre otros más. Todos ellos a apoyar a quien al parecer será la candidata del PRI a la alcaldía de Texcoco y que se dará a conocer hasta el próximo 11 de febrero.

Erika Funes dijo que el PRI no está quebrado sino unido y; “sí salimos unidos podemos ganar, ya que podemos hacer las cosas mejor”, ya que entre otras cosas dijo que no se han creado fuentes de empleo y sigue siendo un municipio dormitorio, por eso crece la delincuencia al no tener la gente fuentes de empleo.

Al preguntársele sobre sus dos derrotas en pasadas elecciones a la diputación local, (2006 y 2015), Erika Funes indicó que; “la vida es de tiempos y circunstancias, pero sé que las condiciones están dadas para poder ganar e incluso yo no me considero derrotada, sino competitiva a pesar de ser una contienda que va mucho más allá del ámbito local”.

Finalmente, Erika unes refirió que sí al final, el PRI determina que ella sea la candidata, todo mundo que quiera a Texcoco es bienvenido a este proyecto y dijo; “quien en realidad quiera un futuro mejor para sus hijos están invitados a participar por lo cual la fórmula es sumarnos a este proyecto”.

